Ángela Aguilar se ofende si le dicen "señorita"; pide que le llamen "señora González"

Aunque su relación ha estado envuelta en la polémica y las críticas, Christian Nodal y Ángela Aguilar están a punto de celebrar su primer año de casados, y lo harán más enamorados que nunca.

La pareja se casó el pasado 24 de julio en una ceremonia privada, que contó con la presencia de figuras como Marc Anthony y Nadia Ferreira, quienes fungieron como padrinos.

A pesar de que fue uno de los eventos más mediáticos del año, hay quienes siguen refiriéndose a la intérprete como una mujer soltera, situación que, confesó, la incomoda:

"A todo mundo se le olvida, inclusive a mí, que tengo 21 (años). La gente que me conoce desde siempre me sigue diciendo 'Angelita', nadie me dice señora”, dijo en un video de "Tu buena vibra show"

Y es que, Ángela está tan orgullosa de su matrimonio con Nodal que ha comenzado a corregir a quienes aún la llaman “señorita” o “Angelita”, y ahora pide que la reconozcan como “Señora González”.

“A veces cuando me dicen ‘señorita’ hasta yo me ofendo. Disculpe usted, vea esto (el anillo). ‘Señora González’, aunque le cueste más trabajo”, agregó, haciendo alusión al apellido de su esposo, cuyo nombre completo es Christian González Nodal.

En medio de su nueva vida como esposa, la cantante ha encontrado también una nueva fuente de inspiración. En una reciente entrevista, confesó que esta etapa le ha dado impulso para experimentar con su música y acelerar el ritmo de sus lanzamientos.

“Estoy súper feliz, muy contenta, muy inspirada. Siento que le dio pie a esta nueva época de mi música que estoy experimentando con cosas nuevas”, explicó. Prueba de ello es "El equivocado", su más reciente sencillo y que estaría dedicado a Nodal.