Jorge Pabón "Molusco" revela que esta vez fue él quien decidió terminar con su exesposa

Aunque la semana pasada el locutor Jorge Pabón “Molusco” aseguró que no hablaría más sobre la segunda separación de su exesposa Claudia Morales, en la tarde del lunes, volvió a sentarse frente al micrófono para aclarar varios puntos de su vida privada y reaccionar a los rumores en las redes sociales que lo vincularon con la presentadora Jacky Fontánez.

Esta vez, Molusco negó que haya tenido una relación fuera de su matrimonio con la locutora Fontánez. De hecho, señaló que no la considera su amiga porque apenas hablan en la actualidad y que en el pasado cuando la presentadora incursionaba en la radio, ella le consultaba sobre su ejecución radial.

Por su parte la locutora y presentadora de La Nueva 94 catalogó ayer, lunes, que los comentarios en páginas no oficiales se trataron de una “mentira repetida” en un intento de “causarle daño a su integridad como mujer”.

Pabón se hizo eco de las declaraciones de Fontánez y detalló que esta vez fue él quien terminó la relación con la madre de sus hijos, Ocean y Paula, a quien le fue infiel durante el matrimonio y no en la segunda reconciliación. La pareja se divorció en el 2023, tras 20 años de relación y el 1 de enero de este año, anunciaron su reconciliación.

El locutor admitió la semana pasada que le fue infiel a Morales, luego de unas extensa declaraciones de ella en las redes sociales en expuso que el padre de sus hijos fue desleal. Es por ello que confesó que fue para los años 2018-2019, cuando cometió la infidelidad a su exesposa, acto que posteriormente provocó el divorcio.

“Yo fallé en el 2018-2019, que fue lo que nos llevó al divorcio, la razón por la que yo me separé hoy, no tiene que ver con terceras personas ni infidelidades, ni nada por el estilo. Esto me afecta, porque están los hijos…pero en esta ocasión yo fui el que decidí terminar la relación, por mi paz, yo decidí no continuar”, expresó Molusco en el podcast “El Refugio”.

“Toda la gente que está diciendo que la razón por la que yo me separé ahora de la mamá de mis hijos por segunda vez, es por terceras personas y le ponen de nombre Jacky Fontánez, con la ambición de buscar una culpable…eso no es cierto. Fui yo el que terminó la relación y no fue por terceras personas, Molusco falló en el 2019, antes de la pandemia. Yo no tengo una relación con Jacky Fontánez, no le he tocado un pelo a Jacky Fontánez”, afirmó el locutor.

Pabón también detalló cómo conoció a la locutora del programa radial "Whats Up", de La Nueva 94, de quien dijo que incursionó en el medio con un estilo de “coquetería” y que luego fue “evolucionando”.

La reacción más temprano de Fontánez disipó los rumores y comentarios infundados que circularon en las redes sociales durante el fin de semana.

“Una mentira repetida lo que ha hecho es causarle daño a mi integridad como mujer. Yo, como mujer y persona que ha tenido sus parejas, entiendo cuando uno termina una relación y lo doloroso que es. Reconozco el proceso de una separación, un divorcio y lo que conlleva. Querer ponerle un nombre... ustedes no saben el daño que hace, y más cuando estamos repitiendo un rumor que es una mentira sin base ni fundamento. Una de las cosas que estaban diciendo era que tenían un video de una noticia que salió el sábado. Si hubiera existido tal audio o tal video, eso fuera lo primero que hubiera salido. Así que creo que antes de hacer señalamientos hay que estar bien seguros y hablar con pruebas”, señaló Fontánez desde la cabina radial, donde aclaró que no reaccionó en el fin de semana porque estaba cargada de trabajo y compromisos.

La presentadora dijo que hay que entender que las personas quieran rehacer sus vidas después de una separación y que ella “jamás se metería en un matrimonio”, dejando claro de que no sería la amante en una relación matrimonial.

“Al igual que las personas que terminaron su relación, tienen todo el derecho de rehacer su vida, tienen su familia; yo también tengo mi familia, tengo mi trabajo. Mucha gente está poniendo en juego precisamente lo que dije mi integridad como mujer. Mis años de trabajo. La gente que realmente conoce mi corazón y la gente que me conoce personalmente saben que valoro mucho lo que es la familia. Yo jamás me metería en un matrimonio”, expresó la copresentadora de “Hoy Día” de Telemundo.