El salsero Jhonny Rivera le pide matrimonio a su novia 30 años menor que él durante un concierto

El salsero colombiano Jhonny Rivera, de 51 años, le pidió matrimonio a su novia, la cantante Jenny López, de 21, durante su concierto en el Movistar Arena de Bogotá.

Al igual que a los más de doce mil asistentes, la propuesta también tomó por sorpresa a la joven, quien emocionada aceptó casarse con el intérprete de "Amores como el nuestro".

"Mi gente, esto no ha sido fácil de verdad, ustedes que me siguen saben que nos han dado madera, pero yo pienso que la felicidad no es negociable. ¿Cómo yo me voy a poner a pensar en que la voy a dejar para que toda la gente que nos critica sea feliz", expresó Rivera sobre el escenario mientras estaba agarrado de mano con su pareja.

Por su lado, Jenny López respondió a quienes critican su relación y advirtió que hace caso omiso a los comentarios negativos y agradece a las personas que les envían buenos deseos.

"La gente puede decir lo que quiera decir, estamos disfrutando nuestro momento hasta que Dios nos lo permita, hasta que Dios nos permita compartir, tener paz, armonía, felicidad", afirmó.