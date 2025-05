En Santiago se comenta: los artistas regresan al escenario

Ya los artistas están reprogramando sus actividades luego del colapso del Jet Set. José Luis Rodríguez, El Puma, se presentará el 3 de septiembre en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, acompañado de la orquesta Filarmónica.

En el mundo urbano también está activo. Anunciaron a Anuel AA para el 26 de julio en el Estadio Quisqueya y a Bad Bunny para el Estadio Olímpico de Santo Domingo, el 21 de noviembre.

Vi que también los hijos de Rubby Pérez están promocionando varios eventos, incluyendo en Venezuela.

Hasta la hija que cantaba con él, Zulinka, anunció que ella y su esposo, Miguel Báez, tendrán su propia orquesta, qué barbaridad.

Sabemos que de algo hay que vivir y el público lo esperaba, pero no tan pronto.

No sé, cada quien pasa su duelo a su manera, pero hay sentimientos que deben esperar un poco más.

Maravilloso

“Mi Primer Viaje al Pico Duarte”, lo leí, es un folleto redactado por el escritor Frank Báez sobre su experiencia en este espacio natural de nuestro país, es una obra tan interesante, que para los que no nos atrevemos a subir a esta Cordillera Central, que se corona como la cima más alta de La Española y las Antillas, podemos aprender del mismo y de lo bello de la naturaleza que existe allí. Un gran aporte del Grupo CCN, a quienes agradezco el libro “El Pico Duarte”, con fotos y escritos de lo que es este mágico lugar, un gran aporte cultural y ambiental de esta familia empresarial, muchas gracias.

La Faraona

He visto en las redes como apodan a Faride Raful, La Faraona, me pregunté ¿Y por qué será? Luego la vi llegar a un evento con un ejército de policías y lo peor que noté fue al ser saludada por una dama de Santiago, que ella le devolvió el cumplido con una arrogancia, no usual en una funcionaria. Señores y pensé, “Si quieres conocer a Mundito, dale un carguito”. Wao, los cargos son efímeros. Y tan simpática que es la vice, Raquel Peña ¡Aya yai!

La moda

Ya son cuatro las canchas de Pádel que hay en Santiago, una próximo a Licey, otra en el Centro Español, una en Pucamaima y la más reciente en Los Cerros de Gurabo, muchas. Es que cuando algo se pone de moda todos quieren estar en la onda.

Figúrense, y cómo no jugar este entretenimiento que es un deporte de los ricos, es algo sofisticado.

Ahora las chicas y los chicos están en ese mundo, las hembras vestidas con sus falditas plisadas y los varones con pantalones cortos y suéter, exhibiendo sus piernas.

Pádel

Y como el señor Haime Thomas no pierde tiempo, por eso se ha convertido en un gran empresario, ya realizó su segundo Torneo de Pádel, By Grand Thomas, celebrado con mucho éxito, junto a su hijo Jimmy Frías, quien siguió los pasos de su progenitor, aunque en versión mejorada, sobre todo en simpatía.