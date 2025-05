Jorge Pabón 'El Molusco' confirma que le fue infiel a su exesposa: "Yo fui basura muchas veces"

El locutor Jorge Pabón “El Molusco” utilizó los últimos minutos del episodio de este jueves de su pódcast, Molusco TV “El refugio”, para reaccionar a las declaraciones de su exesposa Claudia Morales y confirmar que le fue infiel durante su matrimonio.

“Creo que de los errores que más he cometido en mi vida es hacer mi vida privada pública. Recuerdo que había mucha gente que me lo criticaba todo el tiempo, y yo lo veía bien. Sin duda alguna, pensando en la fama, en la imagen. Y de eso me arrepiento muy tarde”, comenzó diciendo Pabón.

La pareja se divorció en el 2023, tras 20 años de relación, pero anunciaron, el 1 de enero, su reconciliación que duró unos meses.

“Cuando anuncié que estaba soltero, lo menos que yo esperé es que la mamá de mis hijos iba a hacer un escrito en el día de hoy donde habla con mucho dolor. Les tengo que admitir que cuando lo leí, describe claramente el tipo que fui muchos años de mi vida cuando estaba casado con ella. Sin duda alguna, muchas de las cosas que ella describe ahí son ciertas, sin duda alguna. No me puedo parar frente a una cámara a decir que ella miente. Tiene mucha razón en lo que escribe”, añadió antes de confirmar que la deslealtad a la que Morales se refirió en su publicación en Instagram fue una infidelidad.

“Yo toda la vida he sido frontal, no tengo problemas en decir: sí, yo le fallé a la mamá de mis hijos, yo fui infiel. Cuando leo este escrito es incómodo porque es una reacción a una acción mía en un momento dado, y que evidentemente no ha sanado”, dijo al indicar que buscó ayuda para sanar.

“Yo necesitaba empezar a limpiar, a sanar y a ser mejor persona. Yo fui basura muchas veces. El hecho de tu ser infiel, tú te conviertes en una porquería y tú tienes que vivir con eso todo el tiempo porque dañaste y yo dañé”, lamentó.

Finalizando, Pabón recalcó que su exposa, y madre de sus hijos Ocean y Paula siempre será “una persona que voy a adorar toda la vida” y que no tiene ningún tipo de rencor por su escrito.