Michael Bolton a sus 72 años enfrenta un agresivo cáncer cerebral, rompe el silencio: “Sucumbir no es una opción"

A sus 72 años, Michael Bolton mantiene una lucha titánica contra una forma agresiva y rara de cáncer cerebral (glioblastoma) que apareció en el escenario de su vida a fines de 2023.

“Sucumbir al desafío no es una opción. Rápidamente te ves involucrado en un duelo. Supongo que así es como descubres de qué estás hecho”, dijo Bolton en una entrevista a la revista People.

El cantante, que rechaza recibir un pronóstico ("prefiero que sea así, elijo mantenerme esperanzado”), experimenta déficits de memoria a corto plazo, mientras sigue con los tratamientos médicos.

“Te ves enfrentado a tu propia vulnerabilidad, pero también a tus fortalezas”, expresó el artista, quien recibió el diagnóstico dos años atrás (el 4 de diciembre de 2023), cuando fue sometido de urgencia a una primera operación cerebral que reveló la presencia del tumor.

Su hija Holly, de 47 años, contó a People que unos minutos después de salir del quirófano, su padre ya estaba cantando en la habitación del hospital.

“Una enfermera que no sabía quién era me dijo: ‘¿Sabes que él canta así?’”,compartió entre risas la mujer.

Hace poco más de un año, en enero de 2024, el intérprete de “When A Man Loves A Woman” anunció la cancelación de varios conciertos de su gira mientras se recuperaba de una segunda cirugía para eliminar el tumor cerebral.

"Me estoy recuperando en casa, rodeado del tremendo amor y apoyo de mi familia", escribió en Facebook en 2024. Sus tres hijas, Holly, Isa y Taryn, y sus seis nietos lo acompañan en su hogar de Westport, en Connecticut.

En la entrevista de este miércoles a People expresó que “en estas situaciones, utilizás tus recursos y tu determinación de una manera que nunca habrías imaginado”.

A lo largo del 2024, Bolton inició un tratamiento intensivo con quimioterapia y radioterapia que finalizó en octubre.

Desde entonces el artista estadounidense se somete a resonancias bimensuales para controlar el cáncer.

El neurooncólogo Ingo Mellinghoff, del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, sostuvo que solo entre el 30% y el 40% de los pacientes logran la extirpación completa del tumor, como ocurrió en el caso de Bolton.

SU VIDA DE ÉXITOS

Michael Bolton -leyenda viva de la música- es uno de los máximos exponentes del “soft-rock” y la balada romántica norteamericana de los años 80, con un premio Grammy, una nominación a los Emmy y más de 65 millones de discos vendidos.

Además, ocho de sus álbumes han estado en lo más alto de las listas musicales y varios de sus temas han sido números uno en la Billboard, clasificación en la que se incluyen los cien sencillos más vendidos de Estados Unidos, entre ellos "How Am I Supposed To Live Without You”, “Soul Provider”, "Time, Love & Tenderness”, "Sittin’ On The Dock Of The Bay” y "Beautiful World".

Sin embargo, más que éxitos musicales o premios artísticos, su deseo es dejar un legado que trascienda, por lo que pregunta: “¿Cómo les doy cosas que puedan quedarse con ellos?" Y él mismo se responde: "Lecciones de vida, amor. Quiero estar del lado correcto en ese sentido”.

Video MICHAEL BOLTON. SUS GRANDES ÉXITOS. AUDIO



Luego de la publicación de People, el artista recurrió a las redes sociales para agradecer el respaldo recibido y reflexionar sobre el significado de compartir su padecimiento con el público.

“Compartir un capítulo tan profundamente personal de mi vida no ha sido fácil”, escribió en su post de Instagram, que acompañó de una foto en la que se lo ve rodeado de su círculo familiar.

Luego agregó: “Mi esperanza al compartir esta parte de mi viaje es que pueda ofrecer consuelo a otras familias que enfrentan desafíos similares, y tal vez incluso inspirar a aquellos que navegan por su propia adversidad”.