Lina Luaces, hija de Lili Estefan, decide competir por la corona de Miss Universo Cuba 2025

La modelo de 22 años Lina Luaces, hija de Lili Estefan, entró oficialmente a la competencia por la corona de Miss Universo Cuba 2025.

Luaces nació y creció en la ciudad de Miami y se ha destacado en pasarelas de moda a nivel internacional, llegando a trabajar con reconocidos diseñadores como Giannina Azar, Ágatha Ruiz de la Prada y René Ruiz.

"Yo vengo que una familia que todo el mundo sabe el nombre de ellos. Siempre me ven como la hija de, o la sobrina de ellos. Yo siento que yo puedo hacer mi nombre propio, en vez de ser la hija de alguien o la sobrina de alguien", dijo al presentarse ante los jueces.

Por su lado, Prince Julio César, director del certamen cubano, le dio la bienvenida a la joven: "Quiero que me hables de tu compromiso, de ti, porque nosotros queremos verte y conocerte a ti, no a tu familia, porque tu trabajo lo vas hacer tú y nosotros creemos en el talento de ustedes, no de quienes la preceden o de donde vienen".

En caso de resultar ganadora, Luaces sería segunda mujer en representar el país caribeño en el Miss Universo tras 57 de ausencia, destacando la participación de Marianela Ancheta, quien en la edición del año pasado rompió con esa racha.