Jorge Pabón “Molusco” se separa por segunda vez de la madre de sus hijos

Con evidente incomodidad de comentar sobre su vida privada, el locutor Jorge Pabón “Molusco” confirmó que volvió a separarse de su exesposa Claudia Morales, tras anunciar el 1 de enero de 2025, su reconciliación con la madre de sus hijos.

En un podcast en Molusco TV con la periodista Sylvia Hernández, Molusco admitió que regresó a la soltería. La segunda oportunidad que intentó con Morales no funcionó, luego de haber comprometido a la madre de sus hijos Ocean y Paula el pasado 24 de diciembre de 2024.

Ante la pregunta de Hernández si en efecto mantiene o no una relación con Morales, Pabón respondió: “Es algo para lo que no me preparé, no sabía que me ibas a hacer esa pregunta. No obstante, yo no dejo de ser parte de la farándula del país, y cuando salió eso ayer, lo vi, mucha gente me ha escrito”.

“Yo no voy a profundizar en el asunto. No quiero entrar en detalles sobre mi vida sentimental”, continuó el locutor.

Al ser nuevamente cuestionado por Hernández sobre si en estos momentos está soltero, contestó: “En resumidas cuentas, sí”.

El locutor y creador de contenido negó que la separación fuera provocada por terceras personas. En ese sentido, aclaró que él “no comente errores dos veces. Lo voy a dejar ahí”, sostuvo de forma parca.

Los rumores sobre una nueva separación comenzaron esta semana en el programa Día a Día de Telemundo, luego de que comentaron que en el canal de Molusco se eliminó la entrevista que Pabón le realizó a su expareja tras anunciar que habían retomado su relación.

El divorcio de la pareja se concretó en el 2023, tras 20 años de relación y el 1 de enero, anunciaron su reconciliación.

Molusco comentó en la entrevista con su exesposa su compromiso.

“¿Ah no sabían? Sí, yo comprometí a Clau el 24 de diciembre (de 2024) en Nochebuena, lo que pasa es que yo nunca lo dije porque yo sé mantener secretos, la gente piensa que esa sortija es de ella, pero no, yo le regalé esa sortija el 24 de diciembre y la comprometí”, admitió Molusco.