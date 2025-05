Karol G se confiesa en su documental con cosas que "no me permití hablar ni siquiera conmigo misma"

Esta noche se realizó la premier del documental de Karol G “Mañana fue muy bonito”, en el cual la artista colombiana abrió la puerta de su vida al mundo, algo que le resultó “muy difícil”, según sus propias palabras.

“Estuvimos durante dos años consecutivos andando con cámaras todo el tiempo, eso fue un poquito difícil”, dijo la Bichota al periodista Carlos Ochoa en la alfombra rosa del evento en Medellín, Colombia.

“Creo que lo más difícil es ver el documental ahora y abrirle la puerta, de pronto (a cosas) tan personales de mi vida, de mi historia, cosas de las que nunca hablé, cosas que no me permití hablar ni siquiera conmigo misma… lo hago porque hay un montón de gente que me ve, que me quiere, que se merecen un poquito de motivación”, expresó la multipremiada artista.

La premier se realizó en el Museo de Arte Moderno de Medellín y la cantante llegó con un vestido negro de lentejuelas, con guantes hasta el codo, del diseñador colombiano Andrés Pajón.

Al evento asistieron reconocidas figuras del arte y entretenimiento colombiano además de sus familiares y amigos y cientos de fanáticos.

"Mañana fue muy bonito" llegará a Netflix oficialmente el próximo 8 de mayo para todo el público.