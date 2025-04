En Santiago se comenta: la Semana Mayor en Ocean Club, en Sosúa

La Semana Santa es de recogimiento y descanso espiritual, eso fue lo que hicimos en estos días en un paradisíaco lugar en República Dominicana, un proyecto precioso que ya hemos mencionado en varias ocasiones, Ocean Club, ubicado en Sosúa, Puerto Plata.

Allí nos encontramos con pocas personas de este país, algunos de la Capital y Santiago, el descanso, la respiración, nos ayudó bastante a un retorno feliz, estábamos en familia, con algunos amigos que nos hicieron un ambiente de paz.

Este lugar es un proyecto de apartamentos privados, administrados por la reconocida cadena de hoteles, mundialmente famosa, WW Marriott.

CARLITOS FUENTE

Soy amiga de Carlitos Fuente desde hace muchos años. Tuve el placer de pasar con él y unas amistades el fin de semana de asueto y la verdad que fue divino, un gran ser humano, un caballero excepcional con un carisma extraordinario, buena gente y conversador.

No nació en este país, es norteamericano. Sus ancestros son cubanos, sus padres y él nacieron en Tampa, Estados Unidos.

Vino muy joven a República Dominicana, país que quiere y distingue por la acogida y el aprecio que le profesan. Es increíble la gracia que tiene este dueño de los cigarros más famosos del mundo y es sorprendente andar con él, es una gran figura, todo el mundo quiere fotografiarse con el hombre de los tabacos.

Cuando llegamos al restaurante del hotel, las chefs lo reconocieron y le pidieron retratarse con él, Tita le pidió que se pusiera su icónico sombrero que distingue a Carlos y lo hizo, todos con celulares en mano para este recuerdo, luego unos señores me preguntaron que qué éramos nosotros de él, que querían una imagen y así personas de distintos puntos del país y del exterior lo saludaban y sacaban un puro y se los mostraban, otro señor me manifestó que Carlitos era una figura como Michael Jordan, el deportista y es así, cuando he viajado y me he montado en los aviones en primera clase veo en las revistas cuando Bill Clinton era presidente retratado con un habano de Arturo Fuente, el más famoso de los puros de este gran hombre, que es un altruista, porque hablábamos de su fama mundial, pero de los proyectos que realiza para grandes causas humanistas como la escuela en Bonao y en Miami patrocina un hospital para niños autistas. Para mí es un gran placer tenerlo como amigo y haber pasado este fin de semana sagrado con personas como él, junto a mi familia y amigos.

COCINA

El Sábado Santo asistimos a la actividad internacional “Cocina Unida”, en el hotel The Ocean Club, en la costa Norte del País, en una maravillosa tarde mientras caía el sol y se reflejaba en las aguas del mar y en sus arenas blancas, disfrutamos de un excelente concierto de jazz.

Las chefs líderes de la cocina servían las exquisitas comidas de sus respectivos países, Tita, de República Dominicana, Natalia Cocomá y Catalina Vélez, de Colombia, Sheyla Alvarado, de California, con Estrella Michelin y Janaína Torres, de Brasil, la mejor chef del mundo del 2024. Este evento de la buena cocina mundial me encantó, muy ameno, las participantes llegaron de sus respectivos países a compartir con los huéspedes de este club resort, muy interesante lo que vivimos ese fin de semana.

SABORES

En el festival de comida gourmet, cuatro damas de las chefs más conocidas del mundo acompañaron a la simpática chef Tita, fue en la playa privada que hizo el proyecto vacacional para que los huéspedes puedan disfrutar de este paraíso, con discreción y sin bulla. Un día inolvidable, probamos los manjares de diferentes países, incluyendo las habichuelas con dulces blancas y todas esas amalgamas de ricos sabores. La verdad que es un privilegio tener la oportunidad de degustar tantos sabores exquisitos de tantas culturas culinarias sin moverse de lugar.