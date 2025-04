Met Gala 2025: la sastrería negra toma la alfombra roja

La Met Gala fue Concebida en 1948 por Eleanor Lambert, una destacada publicista de moda, como una cena benéfica para recaudar fondos para el entonces recién creado Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte. Durante décadas, fue un evento exclusivo del círculo social neoyorquino.

Sin embargo, en 1995, bajo la dirección de Anna Wintour, editora en jefe de Vogue, la gala experimentó una transformación significativa, convirtiéndose en un fenómeno global que fusiona arte, moda y cultura pop y que se fija en el calendario como una cita para amantes de la moda de culto.

Temática de 2025: 'Superfine: Tailoring Black Style'

La edición de 2025 de la Met Gala se centrará en la exposición 'Superfine: Tailoring Black Style', una exploración del dandismo negro y su papel en la construcción de identidades dentro de la diáspora africana. Inspirada en el libro de Monica L. Miller 'Slaves to Fashion', la muestra será co-comisariada por la propia Miller y Andrew Bolton.

Esta muestra se convertirá en la primera exposición del Costume Institute dedicada exclusivamente a la moda masculina desde 2003, y trazará un recorrido desde el siglo XVIII hasta la actualidad, destacando cómo la ropa ha sido utilizada por hombres negros como herramienta de resistencia, empoderamiento y expresión cultural.

El código de vestimenta de la gala, ‘Tailored for You’, invitará a los asistentes a reinterpretar la sastrería desde una perspectiva personal, celebrando la individualidad y la herencia cultural.

Repercusión histórica de la gala

A lo largo de su historia, la Met Gala ha evolucionado de una cena benéfica a un evento que define la intersección entre moda, arte y sociedad. Cada año, la gala no solo recauda fondos significativos para el Costume Institute, sino que también establece conversaciones culturales y estéticas que trascienden la industria de la moda.

Temas anteriores como China: ‘Through the Looking Glass’ (2015), ‘Heavenly Bodies: Fashion’ and the ‘Catholic Imagination’ (2018) o ‘Camp: Notes on Fashion’ (2019) han generado debates sobre apropiación cultural, espiritualidad y estética, demostrando la capacidad de la gala para abordar cuestiones complejas a través del lente de la moda.

Momentos estelares y anécdotas memorables

La Met Gala ha sido escenario de momentos inolvidables que han quedado grabados en la memoria colectiva. En 2015, Rihanna deslumbró con un vestido amarillo de Guo Pei que pesaba cerca de 25 kilos y cuya confección tomó dos años, convirtiéndose en un icono de la gala.

En 2019, Lady Gaga ofreció una actuación en la alfombra roja al cambiarse de atuendo cuatro veces, culminando en un conjunto de lencería negra. Ese mismo año, Billy Porter hizo una entrada triunfal llevado en una litera por seis hombres, vestido como un dios solar egipcio, en una de las apariciones más teatrales de la historia del evento.

En 2022, Kim Kardashian generó controversia al usar el vestido original que Marilyn Monroe llevó para cantar «Happy Birthday, Mr. President», lo que desató un debate sobre la preservación del patrimonio histórico de la moda que dio la vuelta al mundo.

Los atuendos más emblemáticos de la historia

La alfombra roja de la Met Gala ha sido testigo de atuendos que han marcado época desde su origen hasta la actualidad.

Cher (1974): Con un vestido transparente adornado con plumas diseñado por Bob Mackie, estableció un estándar de audacia en la gala.

Princesa Diana (1996): Lució un vestido lencero de satén azul marino de Dior, acompañado de un collar de perlas, en una de sus pocas apariciones públicas tras su divorcio.

Sarah Jessica Parker y Alexander McQueen (2006): Ambos vistieron tartán escocés en homenaje a la exposición ‘Anglomania’, fusionando tradición y vanguardia.

Billie Eilish (2021): Rindió homenaje al Hollywood clásico con un vestido voluminoso de Óscar de la Renta, inspirado en Grace Kelly.

Rihanna (2018): Como copresidenta de la gala, interpretó la temática religiosa con un atuendo papal diseñado por Maison Margiela, consolidando su estatus como icono de la moda.

La Met Gala 2025 no solo celebrará la moda, sino que también ofrecerá una plataforma para reflexionar sobre la historia, la identidad y la expresión cultural de la comunidad negra.

Con una temática que resonará profundamente en el contexto actual, se espera que esta edición marque un hito en la evolución del evento y en la conversación global sobre moda e identidad en una gala en la que también se anticipan actuaciones estelares.