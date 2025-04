Giovanny Cruz inicia tratamiento de quimioterapias tras su diagnóstico de linfoma

El actor y exfuncionario público Giovanny Cruz Durán reveló que fue diagnosticado con linfoma, un tipo de cáncer que se desarrolla en las células del sistema linfático.

A través de sus redes sociales, el escritor y director de teatro informó que está reaccionando de manera favorable al tratamiento de quimioterapia, logrando tener resultados casi inmediatos.

"¡La primera quimio! La oncóloga, Faviela Tejeda Almonte, se sorprendió cuando me vio hoy. Dijo que no habiendo terminado todavía la primera quimio, la inflamación del ganglio estaba casi desaparecida y la rigidez del cuello", dijo.

En ese sentido, el ex viceministro de Cultura bromeó con la evolución positiva que ha mostrado su cuerpo con la enfermedad, aunque recordó que se mantiene en duelo por la tragedia en la discoteca Jet Set.

"Hay pacientes que reaccionan con lentitud a los tratamientos médicos. Otros somos diferentes. Tengo esa dicha. Aunque la doctora no me lo dijo, he creído notar que mi linfoma ya tiene cara de miedo. ¡Y lo que le aguarda!", afirmó.

Fue el pasado 12 de abril cuando Cruz Durán habló por primera vez del linfoma que le fue detectado para tranquilizar a quienes se preocuparon, además aclaró que su cáncer es completamente curable.

"Se han realizado dos distintas biopsias y más de 40 estudios. Se analizaron aquí y se enviaron luego a USA para procurar avanzados resultados. Tengo médicos excelentes que me están tratando", señaló.