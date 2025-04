"No es algo que se tenga que sacar a la luz pública", Gabriel Soto tras Irina Baeva acusarlo de infiel

Durante la celebración de sus 50 años, Gabriel Soto reaccionó por primera vez a las declaraciones que su expareja, la actriz rusa Irina Baeva, ofreció recientemente en el programa "Montse y Joe".

Baeva reveló que su relación con Soto terminó por las infidelidades de él y que "viví varios tipos de violencia, de los cuales ni cuenta me daba, no física, no hemos llegado ahí gracias a Dios, creo que me di cuenta a tiempo".

Al ser abordado por la prensa mexicana durante la celebración de sus 50 años y cuestionado sobre si en algún momento contará su versión, el galán de telenovelas respondió: "¡Nunca!".

"Porque es algo privado, es algo muy personal, es algo privado, es algo que finalmente no es algo que se tenga que sacar a la luz pública, es nuestra vida personal y nuestra vida privada y respeto a quien lo haga así, respeto las opiniones y las decisiones de cada quien", afirmó.

Asimismo, el actor confesó que utiliza esta experiencia a su favor y que actualmente no prioriza tener una nueva compañera sentimental, sino en su trabajo y en su bienestar, aunque admite que con la edad se ha vuelto exigente para elegir su próxima conquista.

"Estoy trabajando todavía en mí, estoy muy enfocado en mí, en mi persona, en salir adelante, en mi trabajo, creo que ahorita hay otras prioridades para mí, pues con un Gabriel totalmente renovado, un Gabriel totalmente nuevo y más fuerte y más sano que nunca", señaló.