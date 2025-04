Drake califica de "asesinato" show de Kendrick Lamar en el Super Bowl en nuevas denuncias por difamación

La superestrella del hip hop Drake ahora se queja de la interpretación de "Not Like Us" de su rival rapero Kendrick Lamar en el Super Bowl de este año, y lo agrega a su demanda por difamación contra Universal Music Group por la canción y sus acusaciones de pedofilia contra Drake.

“La grabación se realizó durante el Super Bowl de 2025 y se transmitió a la audiencia más grande para un espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en la historia, más de 133 millones de personas, incluidos millones de niños y millones más que nunca antes habían escuchado la canción ni ninguna de las canciones que la precedieron”, dice la demanda enmendada presentada el miércoles en un tribunal federal en Manhattan.

Y añade: “Fue el primer, y con suerte será el último, espectáculo de medio tiempo del Super Bowl orquestado para asesinar el carácter de otro artista”.

Aunque Lamar eliminó la palabra "pedófilo" de la canción durante el espectáculo de medio tiempo , su omisión demostró que "casi todo el mundo entiende que es difamatoria", según la demanda. También alega que Universal Music utilizó beneficios económicos y aprovechó relaciones comerciales para asegurarle a Lamar el puesto de cabeza de cartel en el Super Bowl y para promocionar la actuación.

“La enmienda de la demanda de Drake refuerza un caso ya de por sí sólido”, declaró su abogado, Michael Gottlieb, en un comunicado. “Drake expondrá las pruebas de la mala conducta de UMG, y UMG deberá responder por las consecuencias de sus decisiones desacertadas”.

El Super Bowl de este año y su espectáculo de medio tiempo fueron los más vistos de la historia , según Nielsen.

En una declaración en respuesta a la presentación judicial, Universal Music, el sello discográfico matriz de ambos artistas, continuó negando las acusaciones de Drake.

“Drake, sin duda uno de los artistas más destacados del mundo, con quien hemos disfrutado de una exitosa relación de 16 años, está siendo engañado por sus representantes legales para que tome una medida legal absurda tras otra”, declaró la compañía. “Es vergonzoso que continúen estas absurdas y frívolas maniobras legales”.

La demanda enmendada también añade que fragmentos difamatorios de "Not Like Us" se interpretaron en los Premios Grammy de febrero, cuando el sencillo ganó cinco premios, incluyendo canción y grabación del año. La demanda alega que Universal Music también contribuyó a asegurar las nominaciones al Grammy y permitió que la canción se interpretara en la ceremonia.

Drake demandó a Universal Music, pero no a Lamar, por daños no revelados en enero, diciendo que la compañía publicó y promovió “Not Like Us” a pesar de sus falsas acusaciones de pedofilia y sugerencias de que los oyentes deberían recurrir a la justicia por mano propia.

El resultado, según la demanda, fue que intrusos dispararon a un guardia de seguridad en la casa de Drake en Toronto y dos intentos de allanamiento, odio y acoso en línea, un golpe a su reputación y una disminución del valor de su marca antes de la renegociación de su contrato con UMG este año. La demanda enmendada también añade más comentarios en línea que indican que la gente cree en las acusaciones de pederastia.

Drake, rapero y cantante canadiense de 38 años y cinco veces ganador del Grammy, y Lamar, de 37 años y ganador del Premio Pulitzer con 22 premios Grammy, llevan años enfrentados. Esta disputa es una de las más grandes del hip hop en los últimos años.

Los dos fueron colaboradores ocasionales hace más de una década, pero Lamar comenzó a lanzar ataques públicos contra Drake a partir de 2013. La pelea se intensificó abruptamente el año pasado, cuando ambos lanzaron canciones ofensivas entre sí, incluyendo "Not Like Us" de Lamar.

“Oye, Drake, he oído que te gustan jóvenes / Será mejor que nunca vayas al bloque de celdas uno”, rapea Lamar.

En su moción para desestimar la demanda, Universal Music dice que Drake ayudó a alimentar el conflicto con sus propias pistas inflamatorias dirigidas a Lamar.

“El demandante, uno de los artistas discográficos más exitosos de todos los tiempos, perdió una batalla de rap que él mismo provocó y en la que participó voluntariamente”, dice la moción. “En lugar de aceptar la pérdida como el artista de rap despreocupado que a menudo afirma ser, ha demandado a su propia discográfica en un intento fallido de curar sus heridas”.