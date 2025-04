En Santiago se comenta: Ana Fé y Luis Payán, de MarteOVenus

No sabía que el Centro León de Santiago se había convertido en un lugar muy especial para pasarla súper bien. El viernes ante pasado se presentó la pareja de esposos Ana Fe y Luis Payán, fabulosos artistas que acompañan a Juan Luis Guerra. Ellos sacaron una preciosa producción con maravillosas letras musicales, canciones conocidas del ido a destiempo Víctor Víctor, Maridalia Hernández, Adalgisa Pantaleón, Laura Rivera y Pavel Núñez. Resulta que esa noche, en “MarteOvenus”, unieron sus talentos y presentaron un tremendo concierto gratis, los artistas mencionados fueron invitados a cantar en este estreno. Figúrense, diríamos en buen cibaeño, el pueblo se botó hacia este centro cultural y no cabía un alma, no podía la gente estacionar su vehículo en los parqueos de este centro y desde el parque E. León Jiménez, carretera Duarte-Tamboril y varios lugares aledaños hubo que ubicarse, llegué tarde, pero pude presenciar algo del evento de aquellas canciones con esos preciosos mensajes y las fusiones de mezclas modernas, del pasado reciente y de ahora, de estas inolvidables melodías, pura alegría.

Ana y Luis

Me encantó esa tertulia con la asistencia de seguidores de todas las edades, vestidos formales, igual casual, así como con jeans, tenis; la moda en todas sus vertientes se paseaba por los jardines del Centro León. Había carpas colocadas, vendían cervezas, refrescos, empanadas, bocadillos y otros antojos, todo fue maravilloso. Hasta la próxima.

Maravillosa inauguración hotel Marriot

El pasado domingo 30 de marzo fue uno de esos días que no hay descanso dominical, hubo varios eventos en esta ciudad, estuvimos en la regia inauguración del hotel AC Santiago, By Marriott, en la histórica área monumental. Cuando llegamos al lobby de este importante establecimiento, nos quedamos un tiempo en este espacio conversando con los invitados que llegaban, saben que aquí todos nos conocemos, luego pasamos al gran salón para la actividad formal con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña. Antes de iniciar, primero hicieron un recorrido por las instalaciones, junto a los propietarios y las autoridades, luego comenzó lo formal, habló Nicholl Rodríguez, esposa de Freddy Fernández, propietario del hotel, así como el ingeniero constructor y el representante de la cadena Marriott. Esta ceremonia fue bendecida por el arzobispo Rafael Rodríguez Rodríguez, quien deseó mucha prosperidad. Al término de la ceremonia protocolar salimos al área de la terraza, continua al salón central, a un brindis muy distinguido, con la musicalización de La Gueva Band, unos músicos que hicieron historia con sus canciones modernas, alegres y divertidas, dos chicas con un sexapil y los chicos increíbles, que convirtió esa tarde noche casi en una fiesta bailable, la mayoría de los asistentes se quedaron disfrutando de ese cóctel inolvidable, es la primera vez que esa banda toca en esta ciudad. En verdad que nuestro querido Wladimir Lendof sabe de planificación de grandes eventos, su empresa estuvo a cargo de los preparativos, incluyendo la música.

Nueva posada

Este hotel al igual que los demás llegan para ampliar el desarrollo turístico y comercial de la ciudad. AC Santiago posee 140 habitaciones, un impresionante restaurante en la séptima planta, con una hermosa vista hacia nuestro Monumento a los Héroes de la Restauración y como si esta edificación icónica, estuviera dentro del área del Máximum Rooftop, muy emocionante. Muchas personalidades de La Hidalga, empresarios y una delegación de periodistas de Telemundo desde Nueva York estuvieron en la apertura, por igual el conocido empresario de supermercados en la gran urbe y ex diputado señor Rubén Luna y el senador de Ocoa, Milciades Aneudy Ortiz Sajiun, entre muchos más. Hasta la próxima.