"Adiós a la voz más alta del merengue": Figuras lamentan muerte de Rubby Pérez

El mundo del arte y el entretenimiento está de luto con el fallecimiento del merenguero Rubby Pérez, quien murió bajo los escombros de la discoteca Jet Set.

“La voz más alta del merengue” amenizaba la fiesta en el centro de diversión al momento del desplome del techo, que se cobró la vida de al menos 58 personas y donde resulatron heridas más de 150 personas, según han confirmado las autoridades.

Público en general y reconocidas personalidades han expresado su pesar por la tragedia ocurrida la madrugada de este martes.

Wilfrido Vargas: "Estoy destrozado… El mejor cantante que ha dado el género. La voz más alta del merengue. El amigo y el ídolo de nuestro género, se nos acaba de ir. No hablo tan corto pero no tengo más palabras. Esto es muy profundo, más profundo que lo que se alcanza a sentir hasta en el más terrible de los sueños. Hasta siempre Rubby Pérez."

Manny Cruz: “Tengo el alma destrozada. Que pesadilla tan horrible Dios mío. Esto fue hace pocos días, sin saber que iba a ser la última vez. Que El Señor le de mucha fuerza a toda su familia. Descansa en Paz querido Rubby”.

Eddy Herrera: “Llorando como pocas veces, trato de escribir estas pocas líneas. No puede ser y aún no creo que mi hermano del alma y uno de los más grandes cantantes de todos los tiempos se nos acaba de ir mi Dios. No lo puedo creer. Hace unos diez días hablamos tanto de @premiosoberano y mira. Paz a tu alma Rubby, serás por siempre “LA VOZ MÁS ALTA DEL MERENGUE”.

Elvis Martínez: “Hoy el merengue llora. Hoy la patria se viste de luto. Ha partido una de nuestras más grandes voces, un símbolo de la dominicanidad, un ícono eterno: Rubby Pérez. Su voz no solo llenó escenarios, también llenó almas. Fue eco de alegría, de lucha, de orgullo. Con cada nota que cantó, nos recordó quiénes somos y de dónde venimos. Su legado no se apaga, porque hay estrellas que no mueren, solo se mudan al cielo para brillar desde allí con más fuerza”.

Ricardo Montaner: Esto me destroza el corazón… Honda tristeza. Marlene dirigió videoclips para el, nos conocimos en Caracas y siempre dije que su voz aguda era insuperable… Ese #Volvere estará eternamente en los corazones y en la memoria de quienes lo conocimos y admiramos. #RubbyPérez PAZ."

Fefita la Grande: "Las palabras no me sale para expresar mi dolor santo padre Dios mío no tengo palabras la verdad. Dios fuerza para cada unas de las familias y seguir orando por las personas que están en los hospitales. Hoy perdimos personas muy queridas por todo el país santísimo Dios que dolor embarga mi corazón ahora mismo. Waooo vete con Dios Rubby Pérez."