Las 18 celebridades más ricas del mundo en 2025, según Forbes

Las personas más ricas del mundo son empresarios. Elon Musk, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos coronan el listado anual de Forbes, con fortunas estimadas en 342.000 millones de dólares, 216.000 millones de dólares y 215.000 millones de dólares, respectivamente. Los tres magnates son conocidos en todo el mundo, pero en su caso, primero vino el dinero y luego la fama. Por eso, la revista especializada en el mundo de los negocios y las finanzas publicó también otro listado, pero centrado en las celebrities más ricas del mundo.

“Para esta lista de multimillonarios del mundo, Forbes optó por presentar a personas que primero se hicieron famosas y luego inmensamente ricas”, aclara la publicación. Lo que no cambia es que esta lista también la coronan tres hombres: los directores Steven Spielberg y George Lucas, y la leyenda del básquet Michael Jordan. Para encontrar a la primera mujer del ranking, Oprah Winfrey, hay que bajar hasta la cuarta posición.

“Este año, identificamos a 18 celebridades multimillonarias, con un patrimonio colectivo de 39.000 millones de dólares, frente a las 14 celebridades y 31.000 millones de dólares de 2024. Las nuevas incorporaciones a la lista son Jerry Seinfeld, Arnold Schwarzenegger, Vincent McMahon y Bruce Springsteen”, explica la publicación. Cuatro nuevos multimillonarios que vivieron su gran época dorada hace décadas, pero que todavía siguen recogiendo los lucrativos frutos de la fama.

Steven Spielberg es el famoso más rico del mundo, según Forbes, que le atribuye un patrimonio neto de 5.300 millones de dólares. Amasó gran parte de su fortuna a finales del siglo XX, gracias a la popularidad que alcanzó con películas como Tiburón, E.T., Indiana Jones o Jurassic Park. Su primera aparición en un listado de Forbes como uno de los estadounidenses más ricos de su tiempo fue en 1994.

“No muestra signos de bajar el ritmo y continúa dirigiendo éxitos como la nueva versión de West Side Story de 2021″, explica la revista. Además de los ingresos cinematográficos, Spielberg ha negociado obtener el 2% de la venta de entradas en los parques temáticos de Universal a perpetuidad.

Le sigue de cerca otro colega de profesión. George Lucas creó y dirigió en los setenta la primera película de Star Wars, y a partir de ahí surgió una poderosa franquicia que sigue vigente 50 años después. Gracias a ella, actualmente se le estima una fortuna de 5.100 millones de dólares.

Además de las 11 películas que ya se estrenaron de la saga, todavía se planean más en el futuro, incluyendo The Mandalorian y Grogu [continuación de la serie The Mandalorian, ambientada en el universo de Star Wars] prevista para 2026. Aun así, Forbes advierte que el director no se llevará una parte directa de las nuevas producciones: “Vendió la propiedad intelectual de Star Wars en 2012, cuando Disney compró LucasFilm [la productora de cine y televisión fundada por George Lucas en 1971] por 4.000 millones de dólares en efectivo y acciones”. De ahí la mayor parte de su dinero.

Michael Jordan es la primera estrella del deporte que aparece en el listado, con una fortuna de 3.500 millones de dólares. La leyenda de la NBA fue el primer deportista en figurar en la lista de Forbes de las 400 personas más ricas de Estados Unidos y lo hizo en 2023, ocho años después de convertirse en el primer deportista multimillonario de la historia.

En este nuevo ranking que la revista redujo a 18 nombres, lo acompañan otros tres grandes deportistas: el también exjugador de la NBA Magic Johnson (en 10º posición), el golfista Tiger Woods (12º) y el jugador de básquet LeBron James (14º). Más allá de su deporte, Jordan se hizo de oro gracias a sus colaboraciones con marcas. “Nike actualmente le paga más de 100 millones de dólares anuales en royalties por su marca homónima, Jordan”, explica Forbes.

La primera mujer de la lista -en total solo hay cuatro- es la presentadora, actriz y empresaria Oprah Winfrey. “La magnate de los medios saltó a la fama como presentadora de The Oprah Winfrey Show, que se emitió de 1986 a 2011. Para 2003, sus ingresos como presentadora, actriz y productora la convirtieron en multimillonaria, la primera mujer negra en alcanzar ese estatus”, la presenta la publicación, que estima su patrimonio neto en 3.000 millones de dólares.

Winfrey sigue muy presente en el mundo del entretenimiento y entre sus últimos proyectos está el drama bélico de 2024 Seis Triple Ocho, donde comparte elenco con Kerry Washington o Susan Sarandon. “Actualmente, también ha invertido gran parte de su fortuna en propiedades inmobiliarias en California y Hawái, donde posee más de 800 hectáreas”, asegura la revista.

Para volver a encontrar una mujer en el listado hay que bajar hasta la séptima posición, donde está Kim Kardashian, con 1.700 millones de dólares. “Kardashian saltó a la fama gracias a los realities, pero alcanzó la estratosfera multimillonaria gracias a su firma de lencería Skims, que obtuvo una ronda de financiación de 4.000 millones de dólares en 2023″, aclara Forbes.

En novena posición se encuentra Taylor Swift, que en 2023 entró en el selecto club de los multimillonarios después de recaudar aproximadamente 190 millones de dólares por su primera etapa de su gira mundial, The Eras Tour. Forbes le atribuye un patrimonio neto de 1.600 millones de dólares. El resto de su fortuna, según la publicación, se basa en el valor de su catálogo musical, más los royalties musicales y las giras adicionales.

La última mujer del listado, en decimotercera posición, es Rihanna, con 1.400 millones de dólares. Convertida en una estrella del pop desde los años 2000, acaba de anunciar un nuevo álbum, después de una década sin lanzamientos musicales; pero han sido su empresa de lencería Savage X Fenty -que recaudó 125 millones de dólares en una ronda de financiación en 2022- y su negocio de cosméticos Fenty Beauty los que la han convertido en multimillonaria.

“Muchas celebridades son ricas, pero es raro que su patrimonio neto alcance las 10 cifras. Forbes estima que menos de dos docenas de personas en el planeta han logrado esa hazaña”, asegura la publicación.

A los ya mencionados se unen el fundador de la era moderna de WWE, Vincent McMahon, en quinta posición (3.000 millones de dólares); el rapero y empresario Jay-Z, en sexta posición (2.500 millones de dólares); el director de la saga de El Señor de los anillos, Peter Jackson, en octava posición (1.700 millones de dólares); el actor y productor Tyler Perry, en undécima posición (1.400 millones de dólares); el cantante Bruce Springsteen, en decimoquinta posición (1.200 millones de dólares); el guionista y productor Dick Wolf, en decimosexta posición (1.200 millones de dólares); y los actores Arnold Schwarzenegger y Jerry Seinfeld, en las dos últimas posiciones, con 1.000 millones de dólares cada uno.