Los hijos de Tony Bennett se enfrentan nuevamente por la herencia del artista

Las dos hijas de Tony Bennett presentaron una nueva demanda contra su hermano, alegando que se enriqueció ilegalmente a costa de ellas en contra de los deseos de su padre, tanto antes como después de la muerte del legendario cantante en 2023 .

Antonia y Johanna Bennett presentaron la demanda el lunes en Nueva York contra D'Andrea “Danny” Bennett, quien era el manager de su padre y dirige el fideicomiso familiar.

“Desde la muerte de Tony, Johanna y Antonia descubrieron que Danny ejerció un control total e irrestricto sobre Tony y sus asuntos financieros antes y después de su muerte a través de múltiples funciones fiduciarias y otras funciones de autoridad que Danny abusó y continúa abusando para su propio beneficio económico significativo”, alega la demanda.

Se dice que Danny Bennett aprovechó la capacidad disminuida de su padre en los últimos años de vida debido a la enfermedad de Alzheimer para hacer tratos que le permitieron ganar millones para él y su empresa, incluida la venta, poco antes de su muerte, del catálogo de Tony Bennett y de sus derechos de nombre, imagen y semejanza a la firma de desarrollo de marca Iconoclast.

Las hermanas demandaron previamente a su hermano en junio solicitando una contabilidad de los bienes de su padre, alegando que Danny Bennett los había administrado indebidamente. La nueva demanda alega que ha incumplido su deber fiduciario y busca destituirlo como cabeza del fideicomiso familiar.

“Esta demanda es otro intento infundado de distorsionar la comprensión pública y judicial de los deseos claramente expresados por Tony Bennett”, declaró un portavoz de Danny Bennett en un comunicado. “Danny ha seguido los planes de su padre con integridad y diligencia, y es decepcionante que quienes Tony apoyó durante toda su vida —y continúa apoyando a través de su patrimonio— ahora cuestionen la integridad de Danny con afirmaciones infundadas y sin fundamento”.

Danny Bennett era el representante personal y profesional de su padre con poder notarial, era gerente de su empresa Benedetto Arts y es el fideicomisario del fideicomiso familiar, dice la demanda.

La nueva demanda lo acusa de beneficiarse de “transacciones egoístas y conflictivas, comisiones excesivas y no ganadas” y “préstamos y regalos sustanciales para él y sus hijos” que han disminuido los activos que el testamento de Tony Bennett exige que sus cuatro hijos dividan en partes iguales.

Otro hermano, Daegal “Dae” Bennett, y la viuda de Tony, Susan Bennett, también fueron nombrados como acusados en la demanda.

La demanda dice que las hermanas recibieron una “única y modesta distribución” de 245.000 dólares cada una que “no se acerca en nada a lo que creen que tienen derecho a recibir”.

Las hermanas también alegan que su hermano se ha deshecho de objetos de gran valor sentimental para ellas de “manera maliciosa y vengativa” después de sus intentos de obtener una contabilidad a través de la demanda anterior.

El piano de Bennett, que según Antonia le fue prometido, estaba en “terribles condiciones” cuando se les permitió verlo en un recorrido por el apartamento del cantante, donde dicen que se les negó el acceso a gran parte de su propiedad.

La demanda busca daños y perjuicios que se determinarán en el juicio.

Tony Bennett, legendario intérprete de clásicos estadounidenses que creó nuevos clásicos como "I Left My Heart In San Francisco", falleció en 2023 a los 96 años. No se especificó la causa, pero le habían diagnosticado Alzheimer en 2016.

Bennett lanzó más de 70 álbumes. Ganó 19 premios Grammy y un premio Grammy a la trayectoria.

“El historial de éxito sin precedentes de Tony y Danny habla por sí solo”, afirma la declaración de la defensa, “y Danny sigue comprometido a honrar y preservar la memoria y el legado de su padre”.