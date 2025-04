Aleska Génesis y su hermana obtienen medidas de protección en México

Aleska Génesis Castellanos y su hermana Michel Roxana Castellanos obtuvieron medidas de protección del Centro de Justicia para las Mujeres de México tras ser acusadas por el robo de dos relojes, un Patek Philippe oro rosa Nautilus y un Richard Mille, valorados en un total de un millón de dólares.

"El hecho de estar sujeta a una investigación —que se está llevando conforme a la ley— no justifica que se me exponga a una campaña de violencia, acoso y difamación. Lo que he vivido no solo es injusto, es un reflejo de lo que muchas mujeres enfrentan cuando alzan la voz o simplemente existen con dignidad", comunicó Aleska.

Hace unos días, la modelo venezolana pidió protección a las autoridades mexicanas luego del supuesto atentando que vivió mientras se trasladaba en una camioneta por el Estado de México.

Ambas fueron denunciadas por la expareja de Michel Roxana, el empresario mexicano Francisco Javier Rodríguez Borgio.

Aleska Genesis fue arrestada el pasado 10 de marzo tras su eliminación del reality de "La casa de los famosos All-Stars" de la cadena Telemundo.