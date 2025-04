Lucía Méndez niega relación con el papá del piloto Checo Pérez: "No tengo edad para casarme"

A pesar de que, hace unas semanas, se viralizó un video donde Lucía Méndez y el papá de Checo, Antonio Pérez Garibay, caminaban tomados de la mano, la actriz sigue firme, aclarando que entre ella y el político no hay nada más que una amistad y, en esta ocasión, lo hizo frente a su pretendiente que, sin darse por rendido, tiene la esperanza que, más adelante, la actriz le dé la oportunidad de ser algo más que amigos.

La revista "The one magazine" llevó a cabo la entrega del reconocimiento "Los 100 más influyentes de México y Latinoamérica" y, entre los premiados, se encontraron Lucía Méndez y el papá de Checo Pérez, que no perdió la oportunidad de acercarse a la actriz, luego del discurso de agradecimiento que dio, al ser nombrada como "la diva del siglo".

En solitario, Méndez negó haberse enojado con el politíco por mostrar tanta insistencia, sin embargo, reafirmó que entre ellos no hay nada más allá que una amistad, como tanto se ha especulado.

"Ya van a empezar..., quiero dejar claro algo, no tengo edad para casarme, soy muy joven, tengo todavía tiempo para dos decepciones más, definitivamente no tengo novio, no tengo compromiso".

Aunque agradeció a Pérez Garibay por todas sus atenciones.

"Antonio Perez le agradezco muchísmo que hablé tan lindo de mí, que los emocioné con cosas que no son ciertas y no existen, pero le agradezco sus sentimientos, él es mi amigo, nada más".

Con el talante que le caracteriza, Pérez Garibay afirmó que no se entristeció cuando, inmediatamente después de recibir su premio, se fue del evento, dejando al empresario solo, pues destacó que él también fue reconocido.

"Es Lucía Méndez, somos amigos y, si ella se va, no afecta en nada porque yo vengo por mí tema, yo no vine por Lucía, yo vengo a recibír mi premio, par que todo esto exista, debe haber tiempo, yo estoy satisfecho con ser su amigo, me dio mucho gusto poder saludarla, no hay nada más que hacer frente a una gran dama, lo que más me interesa seguir siendo su amigo".