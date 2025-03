Arkansas celebra el desfile de San Patricio más corto del mundo

Ciudades como Nueva York y Chicago cuentan con algunos de los desfiles más grandes del Día de San Patricio, que atraen a miles de asistentes y mucha cerveza verde.

Pero una ciudad de Arkansas ha ganado popularidad con el paso de los años gracias a su desfile por una razón completamente distinta. La ciudad de Hot Springs, un balneario conocido por sus aguas ricas en minerales, promociona su recorrido de 30 metros (98 pies) como el Desfile del Día de San Patricio más corto del mundo.

Miles de personas se congregaron en las calles el lunes para presenciar el desfile, que ha sido uno de los mayores atractivos de la ciudad durante más de dos décadas. A lo largo de los años, el evento ha atraído la atención de celebridades, y este año participaron la actriz Valerie Bertinelli y el ícono del rap Flavor Flav.

¿Cómo empezó el desfile?

Steve Arrison, director ejecutivo de Visit Hot Springs, dijo que la idea comenzó en 2003 cuando él y un grupo de amigos estaban en un restaurante del centro "bebiendo bebidas para adultos" y surgió el tema del Día de San Patricio .

“Nos pusimos a hablar y dijimos: ‘Bueno, ¿por qué no hacemos un desfile?’”, dijo Arrison.

El desfile comenzó al año siguiente y atrajo a unas 1500 personas. Según los organizadores, más de 30 000 personas lo ven cada año.

¿Cómo es un desfile de 98 pies?

Para ser el desfile más corto del mundo, el desfile está repleto de gente. Contará con 40 carrozas diferentes, y entre los participantes se incluyen 100 miembros de un grupo de imitadores de Elvis Presley conocido como la Orden Internacional de los Elvis Irlandeses Marchantes.

Otra carroza presentó el capítulo local de la Sociedad Internacional de Helen Ropers, con participantes disfrazados del personaje de la comedia de los años 70, “Three's Company”.

El desfile también ha contado con un gran mariscal y un oficial de salida famosos, y a lo largo de los años ha incluido a rostros conocidos como el actor Kevin Bacon, la estrella de "Cheers" George Wendt y la estrella de la música country Justin Moore. Este año, Bertinelli fue el gran mariscal y Flav, el oficial de salida.

"No estamos haciendo cosas pequeñas. Esto es algo grande", dijo Bertinelli antes del desfile.

El desfile incluso creó su propia versión verde del característico collar con reloj que Flav, miembro fundador de Public Enemy, es conocido por llevar. Flav, quien celebró su cumpleaños el domingo, bailó a lo largo del recorrido, saludando con entusiasmo a los espectadores del desfile.

"Puedo divertirme en un desfile de metro y medio. Unos 38 metros me dan un poco más de tiempo para divertirme", dijo Flav antes del desfile.

Las animadoras de los Dallas Cowboys, que han participado en el desfile durante los últimos años, se sentaron en la parte trasera de los autos y lanzaron cuentas a la multitud a lo largo de la ruta.

El desfile incluye otros eventos, como un concierto y un concurso de besos de la Piedra de Blarney. Antes del inicio del desfile, se realizó una medición oficial del recorrido para verificar su brevedad. Un clarín de Oaklawn, un hipódromo y casino de Hot Springs, marcó la salida.

"He estado en Chicago, he estado en Savannah, Georgia. Me gusta este más que cualquier otro", dijo Chuck Last, de Menomonee Falls, Wisconsin, quien ha asistido a los dos últimos desfiles.

¿Hay otros desfiles cortos en otros lugares?

Otros desfiles han intentado proclamarse los más cortos en los últimos años, incluyendo dos ciudades de Nueva York que compitieron por el desfile más corto. Otro desfile de 78 pasos estaba previsto para el lunes en Bemidji, Minnesota .

Los organizadores del desfile de Hot Springs también mantienen una disputa con otro desfile en Adamsville, Rhode Island, que afirma que su recorrido de 27 metros (89 pies) es el más corto. Sin embargo, Arrison desmiente esta afirmación, señalando que el desfile de la ciudad se celebra la víspera del Día de San Patricio.

Arrison también señala que el evento de Hot Springs tiene derechos de autor bajo el título "El desfile del Día de San Patricio más corto del mundo".