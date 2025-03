Merenguero Manny Manuel anuncia que se casó: “Gracias Pablo por llegar a mi vida"

En lo que aparenta ser el inicio de una nueva etapa en su vida personal, el merenguero Manny Manuel anunció hoy a través de sus redes sociales que se había casado con su pareja.

La fotografía de dos manos, portando anillos de matrimonio similares, y con las palabras “Recién casados”, estuvo acompañado por un mensaje escrito por el ‘Rey de Corazones’. “Gracias Pablo por llegar a mi vida… y transformar en mi lo que creía perdido. Has sido ese salvavidas que me ha mantenido en puerto seguro", aseguró el intérprete de canciones como “Si una vez” y “Como duele”. “Que estés a mi lado hasta nuestro último suspiro. Con la bendición de Dios Todopoderoso. Felicidades esposo”.

El artista nacido en Corozal formó parte, hasta la semana pasada, del programa “Super Chef Celebrities” de Wapa TV, donde tuvo una participación estelar hasta que fue eliminado.

Al momento de publicar esta noticia, ninguna fuente había confirmado a El Nuevo Día que el matrimonio se llevó a cabo. El cantante es conocido por usar las redes sociales para provocar la reacción del público y los medios de comunicación a su favor. Por ejemplo, en enero de este año el cantante lanzó un tema donde colaboró con la cantante Gisselle, titulado “¿Dónde andarás?”, luego de que varios días antes buscara a su amiga “entre lágrimas”, lo que causó múltiples comentarios en las redes sociales.

En una entrevista realizada por este medio a finales de año, Manny Manuel confesó qué eliminaría de su vida en sus 30 años de carrera. “La maldita cocaína y el maldito alcohol si pudiera retroceder en el tiempo, lo eliminaría de una. Eso estancó mi vida y me puso el pie para llegar más lejos de donde estoy y lo tengo clarísimo. Pero tampoco es que es me voy a echar a llorar (por el pasado). Me ha tocado levantarme y seguir caminando. Soy un hombre bendecido porque mi pueblo me quiere a pesar de las locuras que he hecho”, indicó el artista.