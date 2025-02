La “piedra en el zapato” de varias figuras de cara a Premios Soberano

Aunque cada año Premios Soberano revela su lista de nominados siempre aparecen figuras que no quedan conformes y en algunos casos cuestionan los criterios que utiliza la institución para su proceso de selección.

Este año la presentadora de televisión Mariasela Álvarez y el showman Aquiles Correa y el presentador Jhoel López han manifestado sus puntos de inconformidad con la premiación.

Mariasela Álvarez pidió a la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) que no la nominen más, luego de ser tomada en cuenta por treceava vez en 14 años al aire en la categoría Programa Diario de Entretenimiento y no recibir una estatuilla.

Bajo la consideración de que es una “injusticia” a pesar de tener “el mejor contenido, la honestidad, los valores que sostienen esta sociedad, la información, la formación, la creación y promoción de un pensamiento crítico", aclaró, al tiempo que reconocía que no deseaba recibir una estatuilla luego de sus declaraciones.

“Nunca ha sido reconocido con un Premio Soberano y no es posible que en 13 años no haya habido una vez que este programa se merecía ganar”, expresó la veterana.

Por otro lado, está el animador Jhoel Lopez, quien, aunque agradeció las nominaciones que recibió este 2025, dejó claro que merecía conducir los premios porque, según su criterio, tiene todo lo que se necesita para hacer un buen trabajo sin desmerecer aquellos que ya lo han hecho.

“Yo tengo ya 28 haciendo esto (refiriéndose a su trabajo), pero no solamente eso. ¿Qué me falta por hacer? Produzco todos los programas mejor realizados y producidos con más creatividad de la República Dominicana, premiados por ellos tanto como programa, como animador, como presentador, pero no solo eso, sino que he demostrado poder dominar todas las artes”, explicó en el programa “El Mañanero” (La Bakana FM).

Ante la cuestionante de qué factores podrían influir para no recibir esta invitación, el también presentador hizo alusión a “intereses personales” que, aunque en un momento “desvirtuaron” el galardón, el conducirlos o no en la actualidad no es algo que lo desmotive y cada año busca fortalecerse más.

En cambio, el actor y comediante Aquiles Correa sostuvo esta semana que “no me ha hecho falta ser nominado”, pero que se siente satisfecho con su carrera y el impacto que ha tenido en el público.

Correa, quien ha trabajado en radio, televisión y cine por más de 25 años, señaló que su prioridad es mantenerse activo y generar ingresos.

“Yo trabajo para que me paguen 15 y 30”, afirmó, dejando en claro que su enfoque no está en los premios, sino en la estabilidad laboral.

El humorista también mencionó que, aunque ha formado parte de proyectos nominados y ganadores en distintas premiaciones, nunca ha sentido que se le haya hecho una injusticia al no ser considerado individualmente.

“En los últimos años, todo el que ha sido nominado como comediante del año ha estado por encima de mí”, reconoció, citando nombres como Juan Carlos Pichardo, Raymond Pozo y Miguel Céspedes.

Además, Correa destacó su más reciente proyecto en YouTube, “El Meneo de Correa”, donde entrevista a diversas personalidades con la intención de generar contenido de valor y no “desechable”.

Con una actitud realista y sin expectativas respecto a reconocimientos, Correa dejó claro que continuará su camino en los medios sin depender de galardones para validar su trayectoria.

En la edición del año pasado, Bolívar Valera expresó sus deseos de no volver a competir en la premiación y pidió que su espacio sea cedido a una persona que esté iniciando en la radio.

"Yo, honestamente, me gustaría que le cedieran ese espacio a alguien que comience a hacer radio y que a El Mañanero no lo nominen. Yo de verdad me gustaría hacerlo", expresó Valera en su participación en este programa matutino.

Explicó que su decisión fue tomada con coherencia, tomando en cuenta sus ideales hacia el gremio y su posición de incredulidad hacia el mismo, contando que las veces que había asistido eran por patrocinio de otras marcas.

Y como si de una tradición se tratase, años anteriores otras personalidades del medio se han presentado con esta posición, como el cantautor Wason Brazobán, quien en el 2021 pidió que dejen de nominarlo como ya lo habían hecho por más de 20 años, manifestando que ya no le interesaba competir, sino “hacer música y ver la gente sintiendo eso”.

Ese mismo año, Vakeró también rechazó su nominación vía Twitter alegando que no se sentía cómodo con ella y que se lo merecían otros cantantes por la razón de que él se mantuvo “enfocado en otras cosas”.

Asimismo, Vladímir Dotel, líder de la agrupación Ilegales, hace 10 años hizo una solicitud similar a Acroarte debido a que entendía que su trabajo no encajaba en la categoría en que fue postulado y dejó saber por Twitter que artistas como El Mayor, El Alfa, los Teke Teke sí merecían estar ahí.