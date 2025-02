Isaura Taveras y Ana Carmén León también optan por congelar sus óvulos

La comunicadora dominicana Isaura Taveras y la venezolana Ana Carmen León se suman a las figuras que han adoptado la medida de congelar sus óvulos para ser madres.

Fue en el programa “Juego de Damas” que ambas revelaron que se sometieron a este procedimiento, el cual recientemente también se realizó Jenny Blanco.

En el caso de la venezolana Ana Carmen León calificó el proceso como una de las etapas más difíciles de su vida y le costó mucho tanto física como emocionalmente.

“Yo creo que el resultado, Dios Mediante, a ser positivo es mi mayor esperanza y mi mayor fe porque mi gran sueño y anhelo es ser madre y espero poder realizarlo”, dijo la presentadora, de 41 años.

Asimismo, instó a las mujeres que quieran hacer este procedimiento a educarse e informarse para que lo realicen con un profesional.

También confesó que no había hablado sobre el tema, porque tuvo complicaciones de salud.

Sobre el paso de fertilizar los óvulos, la comunicadora dijo que no desea hacerlo contratando un banco de esperma para ser una madre soltera, sino que tiene fe que el hombre ideal llegará.

“Yo confío en que Dios tiene el hombre maravilloso que venga a mi vida para ser el padre de mi hijo. Por ahora eso es lo que yo deseo, lo que yo proyecto, lo que yo le pido a Dios y al universo. No tengo la mentalidad en este momento de pensar en un banco de semen para hacer la fertilización de mis óvulos”.

Por su parte, durante la conversación en su programa Isaura Taveras reveló que también congeló sus óvulos: “En mi caso particular, yo los tengo (los óvulos congelados) sin embargo, yo no tengo una pareja y las opiniones del entorno no se hacen esperar y mucha gente me ha dicho ´pero tú lo que tienes que hacer es tenerlo tú y ya´´”, dijo la dueña del espacio radial que se transmite por La Bakana 105.7 de lunes a viernes de 10:00 a 12:00 del mediodía.

La criopreservación es el proceso por el cual se congelan células o tejidos para conservarlos en condiciones óptimas garantizando sus funciones vitales durante un largo periodo de tiempo.