Exesposa de Chyno Miranda dice el cantante tiene cinco años que no busca a su hijo

Natashas Araos, exesposa y madre del uníco hijo de Chyno Miranda, reveló que el artista tieneunos cinco años que no ve a su retoño y más de uno que ni siquiera lo llama.

Araos respondió un comentario en sus redes sociales, donde una seguidora le decía que así cómo estaba haciendo rutina de ejercicios, haga una para que el cantante vea al niño, y ella respondió lo siguiente:

“Ya la hice y he hecho varias (rutinas), pero nada que quiere. Más de un año que ni llama y como 5 que ni lo ve”, escribió.

La exesposa de Chyno expresó que se cansó de intentarlo: “Ya me fastidié de tratar de entrenar alguien que no quiere o que no lo dejan”.

Se recuerda que en septiembre de 2021, la expareja anunciaron que estaban separados hacía más de un año.

“No estamos juntos como pareja desde hace más de un año”,”, expresó Chyno al borde de las lágrimas.

Natasha y Chyno se casaron en 2017 y dos años más tarde nació el pequeño Lucca.

Actualmente el exintegrante de Chino y Nacho mantiene una relación con la ingeniera Astrid Falcón y aunque no se sabe cuándo iniciaron su relación, fue a finales de 2021 que surgieron los rumores de romance.

La relación de la pareja ha estado en el ‘ojo del huracán’ desde sus inicios; en 2022 se corrió el rumor de que se habían casado en secreto en la clínica de ‘El Cedral’, en Caracas, Venezuela. Al respecto, la madre del cantante dijo en “Despierta América”: “Espero que eso no haya sucedido y menos dentro de la clínica ‘El Cedral’, porque eso sería ilegal y de verdad sería catastrófico”, dijo en ese entonces.