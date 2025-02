En Santiago se comenta: Marco Antonio Solís de regreso a RD

Hace un tiempo largo, el Buki Marco Antonio Solís se presentó en Santiago, en un concierto único, patrocinado por este periódico.

Fue divino, mágico, en el terreno de juego del Estadio Cibao, decorado con tanto glamour que parecía un gran salón real.

Fue hermoso, había una plataforma donde estábamos ubicados, sillas blancas, mozos con guantes, los asistentes vestidos de gala, fue una presentación de encanto, todos fuimos felices y complacidos.

La oligarquía de Santiago, así como la clase media y quien podía pagar para ver el espectáculo asistió, ya que era el boom del momento.

Este fabuloso artista estaba muy de moda, esa noche ofreció sus mejores canciones, preciosas y no lo he olvidado, recuerdo la canción, “Si no te hubieras ido”, bella, así como otras tantas melodías.

Tengo en mi memoria, como si fuese hoy, esa gran actuación.

Ahora Marco Antonio Solis regresa el sábado 15 de marzo, al estadio Quisqueya de Santo Domingo.

Sé que será un gran evento musical tratándose de este gran cantautor, ya me imagino gente de todo el país, sobre todo de esta ciudad, que gusta de este intérprete y aprovecha para hacer turismo interno en la capital.

EL GRAN ANIVERSARIo

Los cincuenta años de la Corporación Zona Franca Santiago fueron celebrados con una gran presentación en la majestuosa sala de La Restauración del Gran Teatro del Cibao.

Las damas vestidas con trajes largos, los caballeros de trajes formales. Impresionante el opening musical, muy seleccionado, destacándose el merengue de orquesta, el merengue típico, la bachata y el son, fue una noche de grandes emociones al ver estos artistas dando lo mejor de sí. Luis Segura, magnífico, Fefita La Grande, Rafelito Mirabal y otros conocidos que brillaron en el escenario con tanta diversidad y personalidad, hasta algunos de los bailarines del Son de Keka estuvieron allí, fue lindo, me gustó.

El Presidente de la república estuvo junto a su esposa Raquel Arbaje y la vicepresidenta Raquel Peña, engalanando la primera fila.

Fastuoso evento de mucha emoción, qué grandioso escenario se montó para tan impresionante actividad.

En la conmemoración habló, muy emocionado, el señor Miguel Lama Rodríguez, Miky, presidente de la corporación, resaltando el orgullo de llegar a estos años y por el avance que Santiago ha desarrollado en estos cincuenta años. Se presentó una obra literaria “Santiago: Meca Empresarial y Epicentro de Inversión”, leída por la señora María Amalia León, presidenta de la Fundación E. León Jimenes, exquisita lectura. José Augusto Vega Imbert le entregó un ejemplar de este libro al Presidente.

A este aniversario asistieron los empresarios de la ciudad Corazón, así como personalidades de la vida diaria, autoridades y periodistas.

Luego de finalizada la parte protocolar hubo un gran cóctel donde compartimos con nuestros amigos e invitados.

Se preparó para tal ocasión un salón detrás del escenario, con luces y una bella decoración, degustamos un rico servicio de catering y bebidas diversas, la verdad que fue una gran velada..

Documental Ercilia Pepín

Ercilia Pepín

Asistimos a la presentación que realizó el destacado periodista y productor cinematográfico Euri Cabral de un documental para la historia.

Cabral posee un excelente poder de convocatoria, demostrado en el Teatro de la PUCMM, a la que asistieron el alcalde Ulises Rodríguez, el senador de la provincia, Daniel Rivera, la gobernadora Rosa Santos, autoridades, personalidades, empresarios, profesionales de distintas ramas, políticos, estudiantes y sus amigos periodistas.

Ercilia Pepín, gran maestra de Santiago, que llenó una época de sabiduría para los estudiantes que vivieron ese lapso de tiempo y que hoy debe ser ejemplo de virtudes y enseñanzas para esta generación.

En este documental Euri muestra todo el valor que tuvo esta dama y sería interesante que se exhiba en las escuelas, tanto para los maestros y los alumnos.

Fue de mucha emotividad cuando se presentaron esas gráficas esa tarde-noche, en la universidad, donde los esposos, Euri Cabral y Zinayda Rodríguez, productores de las mismas, estuvieron en este encuentro recibiendo a los tantos invitados que asistieron a respaldar su filmación. Hasta la próxima.