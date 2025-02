La Materialista y otras seis famosas que optaron por la fecundación in vitro para quedar embarazadas

La Materialista siempre externó su deseo de convertirse en madre. Sin embargo, el camino no fue fácil. Naturalmente, no pudo y después de dos años en tratamiento afortunadamente su oración fue escuchada.

La exponente urbana reveló a la revista People en Español que junto a su esposo Eury Matos se convertirá en madre de una niña a la que concibieron a través de fertilización in vitro. Así como ella otras famosas como Sherlyn, Roselyn Sánchez, Kourtney Kardashian, Cynthia Rodríguez, Ximena Navarrete, Celine Dion, recurrieron a la fecundación in vitro (FIV) para tener hijos.

De acuerdo a clínica VITA Medicina Reproductiva, la FIV es una técnica donde el óvulo de la mujer y el espermatozoide del hombre se fertilizan en un laboratorio de reproducción.

A este método recurrió La Materialista después de intentarlo de manera natural y no lograrlo: “No lograba embarazarme de manera natural; fue un proceso de muchas inyecciones, pastillas, hormonas”, dijo la dominicana a People en Español.

Su esposo, el productor Eury Matos, también pasó por un proceso de desintoxicación por unos cuatro meses. Sin embargo, la parte más difícil la tuvo ella: muchos cambios de humor debido a las hormonas.

“Fue un proceso de muchas inyecciones, pastillas, hormonas. La gente me decía: ‘Está embarazada, está más llenita’, porque la gente estaba acostumbrada a verme en forma, pero era el proceso de hormonas, de todo lo que conlleva”, expresó. Afortunadamente, lograron embarazarse en el primer intento. Tendrán una niña que llevará por nombre Emery.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera se convirtieron en padres en el mes de agosto

OTROS CASOS

El artista mexicano Carlos Rivera y su esposa la actriz y presentadora Cynthia Rodríguez tuvieron a su pequeño León a través de este tratamiento, pero en su caso no fue porque no pudieran tenerlo naturalmente, sino porque decidió congelar sus óvulos unos años antes cuando decidieron que querían ser padres.

La mexicana tenía unos 34 o 35 años cuando congeló sus óvulos y cuatro años más tarde, después de casarse, decidieron embarazarse, optando por utilizar los óvulos que tenían guardado.

“Ya que regresamos de la luna de miel fue que decidimos. Ahora, si decidimos embarazarnos y la verdad es que nosotros, nunca lo había dicho, no tenemos un tema de infertilidad, no habíamos intentado antes porque yo siempre me había cuidado”, explicó Cynthia en su momento. “Pero yo tenía mis óvulos de mucho más joven”, dijo.

Al momento de embarazarse del pequeño León, la actriz tenía 39 años. Entonces me dijo el doctor: ‘Lo podemos intentar natural o con los óvulos’. Pero al final los óvulos, si hacemos un tratamiento, es como si me hubiera embarazado de esa edad. Tú sabes que también los óvulos en una mujer cada año va contando y va disminuyendo la calidad. Fue el año pasado que dijimos: ‘Hacemos el tratamiento con los óvulos que tenemos’ y nos pegó a la primera”, recordó. “’Fue un embarazo in vitro”, dijo.

Sherlyn explicó que el tratamiento inicial para quedar embarazada constó en aplicarle 28 inyecciones (dos diarias).

Por su parte, la actriz mexicana Sherlyn optó por la inseminación artificial para convertirse en madre soltera.

Aunque parecido, la inseminación artificial (IA) es diferente a la FIV. La IA es un tratamiento de reproducción asistida que consiste en introducir una muestra de semen, ya sea de la pareja o de un donante, en el útero de la mujer.

Por este método nació su pequeño Andrés, en 2020. Cuatro años después, la actriz de “Amores verdaderos” volvió a recurrir a la reproducción asistida, esa vez vía fecundación in vitro, pero no lo logró.

Hace un mes, Sherlyn confesó que no piensa seguir con su intento de ser madre por segunda vez porque “fue muy duro el proceso”. La verdad, agregó, es que “no hay que estirar tanto la liga, los planes de Dios son perfectos”.

Ximena Navarrete con su hija Ximena Valladares Navarrete luego de la bebé nacer. Foto: Instagram

Luego de casarse en 2017, la Miss Universo 2010 Ximena Navarrete y su esposo, el empresario Juan Carlos Valladares, anunciaron un año después que se convertirían en padres, pero lamentablemente perdieron al bebé de 15 semanas de gestación.

Después de esa perdida, los mexicanos se sometieron a un proceso de fecundación in vitro y en 2021 nació su primogénita.

La modelo contó a Hola que en el proceso le descubrieron que tenía baja reserva ovárica. A los siete meses de nacida su primera hija, Navarrete se embarazó de manera natural de su hijo, Juan Carlos. Actualmente, están a la espera de su tercer hijo.

Celine Dion cuando asistió a la proyección especial de Amazon MGM Studios de "I Am: Celine Dion" en Alice Tully Hall, el lunes 17 de junio de 2024, en Nueva York.AP

Otro caso: Celine Dion y su fallecido esposo René Angelil tuvieron a sus tres hijos a través de la fertilización in vitro: René Charles, ahora de 23 años, y los mellizos, de 13. Estos últimos nacieron luego de que intentaran concebirlos mediante seis intentos fallidos de fertilización in vitro.

La actriz Roselyn Sánchez y el actor Eric Winter.

La actriz y modelo puertorriqueña Roselyn Sánchez y su esposo, Eric Winter, tienen dos hijos, a Sebella, quien nació en 2012 y concibieron de manera natural, y Dylan, en 2017, través de la fertilización in vitro, a los 44 años de edad.

Ella contó que no fue un camino fácil, pues además de que se trata de un procedimiento doloroso, también es muy costoso y desgastante a nivel emocional.