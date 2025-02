Muere ex Miss Mundo Angy Morad después de dar a luz

La actriz y modelo siria Angy Morad, quien fue coronada Miss Mundo Asia en el año 2017, murió a los 33 años por complicaciones médicas después de dar a luz a su segundo hijo.

Su madre, Annie Orfali, dio a conocer la triste noticia a través de redes sociales, donde explicó que la exreina de belleza se sometió a varias pruebas que no visibilizaron el virus que terminó con su vida, además informó que ella había decidido no tomar medicamentos para no afectar a su bebé.

"Mi hija solo tenía inflamación y le hicieron pruebas en Líbano, no había virus, pero tenía miedo de tomar la medicina. Eso se convirtió en una fuerte infección, descuidó su salud", reveló Orfali.

La joven contrajo una infección pulmonar durante su embarazo que le provocó una neumonía, por lo quea finales de enero fue ingresada a cuidados intensivos, donde hace una semana se reportó su fallecimiento.

Angy Morad se destacó en las pasarelas y en el teatro. En 2008, con apenas 16 años, inició su carrera actoral, participando series como "Al Gharib" y "Baqaa Daw 13".