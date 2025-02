Dan de alta a Candy Flow tras ser sometida a una histerectomía

La influencer y presentadora Candy Flow recibió el alta médica tras ser sometida a una histerectomía por la endometriosis que padece desde hace años.

Durante una llamada al programa de radio "Sin Filtro Radio Show", la también cantante contó entre lágrimas que, aunque lleva su tratamiento, los fuertes dolores de la enfermedad la imposibilidad realizar sus actividades y la obligan a auxiliarse de sus familiares para cumplir con tareas personales.

"Los dolores son intensos, tengo puesta la bomba del dolor, me pusieron una grande porque los dolores son bien intensos, me siento mal porque yo no puedo caminar mucho y tú sabes que yo soy un terremoto, entonces todo tienen que llevármelo a la cama, tienen que ayudarme a bañar y me siento un poco afligida", expresó.

Asimismo, afirmó que desea trabajar para concientizar sobre endometriosis y que las madres no normalicen los dolores pélvicos en el periodo de menstruación, ya que si no se trata a tiempo puede ocasionar infertilidad.

"Yo todo el tiempo he tratado de concientizar en República Dominicana, pero la gente no me hace caso, la gente no hace caso a los temas serios, estos son temas delicados, de los que se hablan pocos porque son pocos los doctores los que saben de esto", afirmó.