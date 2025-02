Riccie Oriach se casa con “la jeva de sus sueños, la que le gustaba en el catecismo”

El artista dominicano Riccie Oriach se casó con “la jeva de sus sueños”, Iara Cáceres, con quien se comprometió en mayo de 2024.

“Me he casado con la jeva de mis sueños! la mami shula mía de mi existir, La chamaquita que me gustaba en el catecismo, con la que me gradué de "Ya sé leer" en el San Juan, con la que me voy a montear es los findes, la que me lleva de viaje y me arma todo un itinerario para que no me pierda lo más importante de cada lugar que visitamos”, escribió el cantante de música alternativa en sus redes sociales.

Agregó: “La que me mima con sus detalles siempre y me apoya en todas mis loqueras... mi frente en Dominó Y lo más jevi es que pudimos compartir este momento tan especial con nuestras mamises y papises, familiares y amistades cercanas”.

El intérprete de “Prima tecata” compartió un video resumen de la boda por la iglesia y la posterior celebración junto a familiares y amigos.

De su pareja no hay muchos detalles solo lo poco que comparte en sus redes sociales y ella mantiene las suyas privadas.

Los votos matrimoniales de Oriach fueron una canción que le dedicó a su esposa y de la que pidió a sus seguidores que le ayuden a buscarle el título.

El artista, de 35 años, se comprometió con Cáceres en mayo del año pasado.

Oriach viene de una familia catecúmena, una rama dentro de la fe católica.

Riccie inició su trayectoria musical desde muy joven. El cantautor dominicano comenzó a mostrar interés por la música a sus ocho años mientras insistía para tocar el piano de su casa. A los 14 años ya tenía una banda de pop- rock.

Entre sus temas más conocidosfiguran “Prima tecata”, “La guayaba”, “Viaje al infinito”, “La dueña”, “Yo propongo”, “Esa flor”, “El mosquitero”, “Maquiné”, “Caracolita” y “No me quieras tanto”.