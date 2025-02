Ni flores ni chocolates, Benny Blanco llena una bañera de queso fundido para Selena Gómez en San Valentín

Ni flores ni chocolates. Para celebrar el Día de San Valentín, Benny Blanco, el prometido de Selena Gomez, le llenó una bañera de queso fundido para comer con nachos.

El productor musical compartió en su cuenta de Instagram un video donde sigue el rastro de los nacho hasta su baño, donde las piezas de maíz deletrean en el piso “Te amo” en inglés.

Más adelante se encontraba la bañera llena de queso fundido, de la cual comió como un plato de nachos gigante.

“Cuando a tu prometida no le gusta mucho llevar flores”, escribió Blanco en el video que compartió con la nueva canción que lanzó junto a la artista “Scared of Loving You”.

De inmediato el clip se viralizó en redes sociales, algunos usuarios aplaudiendo el detalle y otros criticándolo.

Más temprano Selena Gómez anunció lanzamiento de su nuevo álbum y el primer sencillo que es la colaboración con su actual pareja que sale el 21 de marzo.

"Siempre les engaño chicos, mi NUEVO álbum I Said I Love You First con mi mejor amigo @itsbennyblanco, sale el 21/3", escribió la cantante en un post de Instagram junto a una foto de la pareja y varios emoticonos con corazones.

"Nuestra primera canción, 'Scared of Loving You' está disponible ahora en todas las plataformas de streaming", precisó. "!Estamos deseando de compartir este proyecto especial contigo pronto!", añadió la antigua chica Disney.

"No puedo creer que pueda pasar el resto de mi vida contigo", escribió por su parte, Benny Blanco en su perfil de Instagram al anunciar también el lanzamiento de este álbum.

El mensaje se acompaña de un video con imágenes románticas de la pareja y la música del nuevo tema que comparten.

Blanco y Gomez anunciaron su compromiso el pasado mes de diciembre, un año después de confirmar públicamente su relación.