Juez da por concluido caso corporativo entre Daddy Yankee y Mireddys González

El juez Anthony Cuevas emitió una orden para cancelar la petición de los abogados de Daddy Yankee en el pleito legal de las empresas “El Cartel Records” y “Los Cangri Inc”, que solicitaba la deposición de Mireddys González Castellanos y su hermana, Ayeicha González Castellanos.

“Analizada la Carta gerencial suscrita bajo juramento por la parte demandada, resolvemos dejar sin efecto el senalamiento y celebración de las deposiciones confidenciales pautadas en el caso de auto. Concurrimos con la parte demandada en cuanto a que, luego de analizar lo alli declarado, dicho documento cumple con cl objetivo principal para el que se solicitó”, lee la orden emitida hoy.

La representación legal de Ramón Ayala Rodríguez está compuesta por los abogados Carlos Díaz Olivo, Heileen Colberg Birriel y Anabelle Torres Colberg, mientras que la de su aun esposa y cuñada está a cargo de los licenciados Roberto Alonso Santiago y Mariel Colón Miró.

El magistrado expone que las demandadas cumplieron con los acuerdos que se les solicitaron y que el artista está en aptitud de seguir en adelante con su desempeño en las corporaciones.

“El Sr. Ramón Ayala Rodriguez, Presidente de las entidades corporativas y quien ha tenido el manejo y control absoluto de estas desde finales de diciembre 2024, puede lograr la transicion deseada”, prosigue el escrito. “Las demandadas han expresado bajo juramento, tener la voluntad de informar y aclarar cualquier duda que surja durante el manejo de las corporaciones bajo la nueva administración”.

El juez reiteró que la información sometida por Mireddys y su hermana presenta la información necesaria para que el artista tenga el control de las empresas.

“La Carta gerencial, suscrita bajo juramento por las demandadas, incluye toda la información conocida sobre los asuntos pendientes y otras instancias adicionales sobre el manejo de las corporaciones bajo su presidencia. La información allí suministrada, bajo juramento, contiene todo lo necesario para que el demandante pueda continuar con el manejo de las entidades corporativas”, detalló. A su vez, expuso que confía en la disponibilidad de Mireddys para continuar colaborando en caso de que surjan dudas teniendo en cuenta que se vería afectada de no hacerlo.

“No nos parece correcto pensar que la demandada, quien es accionista, no cumpla con su palabra de aclarar o contestar cualquier duda que surja durante la operación de estas entidades. No hacerlo pudiera afectar su propio patrimonio. La deposición no es parte de los acuerdos bajo los cuales se dictó la Sentencia. Dicha deposición se estipula con miras a buscar alternativas, en caso de que la información provista en la carta gerencial no fuera suficiente o resultara confusa o no creíble, lo que podría ocasionar una transición desordenada”, reiteró en su argumento.

“Después de todo, el propósito principal ha sido que las entidades corporativas puedan continuar operando en medio de una transición correcta. Es decir, evitar que el cambio de mando paralice las operaciones ocasionando pérdidas económicas o contractuales, los cuales pudieran afectar otros corporativos. Por lo tanto, nos reiteramos en que la celebración de la deposición confidencial, a pesar de haber sido acordada entre las partes, resulta innecesaria. Las demandadas han declarado bajo juramento que toda la información divulgada y los documentos entregados son los que obraban en su poder, por lo que, en estos momentos no tienen nada más que informar o divulgar”.

La orden da por concluido el litigio que comenzó en diciembre de 2024 y que, en menos de tres meses, originó una batalla legal con numerosas mociones y señalamientos para llegar a un acuerdo. La controversia legal de Daddy Yankee contra su esposa y su cuñada por el control de los sellos discográficos El Cartel Records y Los Cangris, Inc. inició luego de que el artista se percatara de que Mireddys y Ayeicha, entonces administradoras de las corporaciones, realizaran sin consultar una transacción bancaria que sumaba $100 millones. Además, el artista y Mireddys se encuentran en medio de un proceso de divorcio, luego de cerca de 30 años de matrimonio.