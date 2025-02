Kanye West revela es autista y no bipolar como lo habían diagnosticado

El rapero Kanye West vuelve a acaparar los titulares luego de su aparición en los Grammy con su esposa Bianca Censori, quien asistió desnuda. Ahora, Ye, como también se le conoce, aseguró que no es bipolar, sino autista.

Hace años el empresario fue diagnosticado con trastorno bipolar, pero recientemente, tras la insistencia de su esposa para que asista al médico, descubrió que tiene autismo.

Fue en una entrevista en el podcast 'The Download' que el exesposo de Kim Kardashian confesó su trastorno.

“Fui a ver a un médico… Mi esposa me llevó a que me hiciera eso porque me dijo: ‘Hay algo en tu personalidad que no parece bipolar, ya he visto casos de bipolaridad antes’. Y descubrí que lo que tengo es, en realidad, un caso de autismo”, dijo West.

El artista reconoció que su comportamiento errático ha sido un desafío para su círculo cercano: “Es muy difícil para ellos, porque es como un hombre adulto: no puedes tomar el control de su cuenta bancaria, no puedes controlar lo que digo en Twitter”.

Añadió que: “El autismo te lleva a una especie de ‘Rain Man’. Cuando la gente te dice que no lo hagas, te limitas a hacerlo. Y ese es mi problema. Cuando los fans me dicen que haga mi álbum de una determinada manera, lo haré al revés”.

Anteriormente Ye había West había contado que le habían diagnosticado trastorno bipolar en 2016 y narró su experiencia con una internación psiquiátrica involuntaria.

Según CNN, en una conversación de 2019 con David Letterman, dijo que había elegido hablar sobre su diagnóstico y cómo lo logró para terminar con el “fuerte estigma” en torno a la salud mental.

Polémica en los Grammy

El polémico rapero y su esposa Bianca Censori sorprendieron a los asistentes a los premios Grammy al posar ella en la alfombra roja con un minivestido transparente que la mostraba completamente desnuda.

Cuando la pareja llegó a la alfombra roja de la gala celebrada en Los Ángeles, en la noche del domingo, ambos lucían atuendos en color negro.

Censori estaba envuelta en un abrigo de piel de cuello alto que agarraba por delante y el cantante llevaba sus ya clásicas gafas de sol y camiseta y pantalón de tonos oscuros. Ambos llegaron rodeados de fuertes medidas de seguridad.

La modelo australiana se despojó entonces de su abrigo para revelar que llevaba un minivestido totalmente transparente de tela de malla y sin ropa interior, lo que dejaba al descubierto todo su cuerpo desnudo.

Según medios estadounidenses, tras la aparición en la alfombra roja, West y Censori no fueron vistos dentro del recinto de la gala, aunque no se ha confirmaron donde estuvieron después.