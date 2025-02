En Santiago se comenta: la presentación de Yolandita Monge en el país

Yolandita Monge, la gran y popular artista de Puerto Rico, se ve bien físicamente a sus 69 años y con más de 50 de carrera musical, muchas damas si se cuidan y tienen salud relativa, porque a esa edad de algo se sufre. Yolandita se conservan bien, es simpática, tiene mucho público en la Isla del encanto y en este pais.

El próximo 8 de febrero estará presentándose en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, en Santo Domingo, donde interpretará sus mejores canciones. Según explicó se siente con energía y hasta hace Yoga, muy bien para la salud mental, esta apasionada artista es activa, alegre y positiva, recuerda siempre lo feliz que fue con su gran amor, el poeta de la música, Anthony Ríos, en cada encuentro con la prensa y su público ese nombre no se queda, ni las dos canciones que ambos escribieron en respuesta uno al otro, “Señora Tristeza” y “Señor del Pasado”.

LA SEMANAL CON EL PRESIDENTE

He sido invitada tres veces a La Semanal de los lunes con el presidente de la República, Luis Abinader, fui a la que se realizó en Santiago y ahora en Santo Domingo, por una invitación del presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D’Aza, ese día estaba dedicada a los cabildos, muy interesante.

Allí saludé a un montón de amigos de la prensa y varios alcaldes, aparte de las preguntas fue muy dinámico, no aburrido, aunque todos queríamos preguntar el tiempo no alcanzaba, había que levantar la mano, yo no veía prudente hacerlo, aunque tenía dos inquietudes, éramos demasiado, el mismo Presidente dirigió hasta que tiempo duraría el encuentro, muy bien, porque no se extendió tanto, comenzó a las cinco y término a las seis de la tarde. Vi al señor Abinader, con su mismo peso, no sé, quizás una librita más, pero sigue esbelto y aunque con muchas canas, luce joven, domina muy bien el escenario.

Todo ocurrió en el salón Las Cariátides del Palacio Nacional, los caballeros bien vestidos y las pocas mujeres que estábamos arreglas para la ocasión, cuando todo terminó salimos del Palacio, unos para su faena y nosotros para nuestra ciudad, Doña Ingrid González viuda Rodríguez, presidenta del periódico La Información y los periodistas Esteban Rosario y Juan Bonilla. Los viajes a la capital del país son bien pesados por los tapones, pero hay que ir.

COMENTARIO

Cuando el Presidente le puso punto final a la actividad me mandó a buscar con mi compueblano el doctor Leonardo Aguilera, para saludarme, me dio un gran abrazo, me recibió con mucho cariño, me dijo que me vio de lejos y que se sintió muy bien al verme allí, figúrense para mí fue de gran satisfacción esa gran distinción.

Siempre ha existido esa amistad, con él y su padre José Rafael Abinader, ya fallecido. Abinader no ha perdido su sencillez a pesar de que es rico y ahora Presidente y eso es bueno que el ser humano no cambie su esencia, no hay porqué.

Gracias por esa gran distinción hacia mi persona, me sentí muy bien.

hermanos polanco

Amaury y Ulisito Polanco, son hermanos de padre y madre, tienen una unión que da gusto, se llevan súper bien, ambos trabajan en el consorcio de don Ulises Polanco, su padre.

Ulisito, ingeniero, gerente del hotel Matum, Amaury médico, director del canal 29. El señor Polanco Morales tiene varios hijos, casi todos son profesionales, a todos los quiere igual y les da mucho cariño, se reúne con ellos y sus nietos cada cierto tiempo.

El día de la reapertura, luego del remozamiento del hotel estaban muchos de sus vástagos. A propósito, vi ese día a mi amiga Lisa Jorge, , acompañando a su media naranja, el doctor Polanco, muy elegante esta pareja. Hasta la próxima.