Lucas, de Andy y Lucas, admite haberse operado la nariz y llora por el resultado: "Me avergonzaba"

Lucas González, del dúo “Andy y Lucas” rompió en llanto al hablar sobre la cirugía de su nariz, misma que hace unos meses negó y por la que ha recibido muchas críticas en redes sociales.

Fue en el programa español “El Hormiguero” que el artista tocó el tema: “Cuando salió la noticia, una semana antes había pasado una DANA en Valencia y me sentí culpable porque habían fallecido muchas personas y se estaba hablando más de mi nariz. Me avergonzaba”.

Llorando expresó: “Mis hijos van al colegio y les dicen cosas de mi nariz”.

“Me hice una cosa estética en la nariz, que ha sido totalmente culpa mía porque no hacía caso a los médicos. Me quitaba la gasa del tirón y no cicatrizó como tocaba. Yo no me explico que alguien se acerque y te diga algo fuera de lugar delante de tus hijos. Eso me rompía el alma”, dijo el intérprete de “Tanto la quería”.

González manifestó que está cansado de las críticas y zanjó el tema diciendo que no tiene por qué dar explicaciones.

“Y lo siento mucho, pero no puedo decir otra cosa. Eso no me lo explicaba. Mis hijos son pequeños y me duele. Ha sido difícil de gestionar el tema. Esta es la cara que vais a ver durante los próximos meses. He estado todo este tiempo sin decir nada porque yo no tengo por qué dar explicaciones de esto”.

Hace unos meses, Lucas fue tema de conversación por el cambio en su rostro, sin embargo, el artista español negó haberse realizado alguna cirugía estética.

“Que yo no me he hecho nada en la cara, te lo prometo... No sé, de verdad... No sé si me está cambiando la figura, no sé, pero te lo prometo que no me he hecho nada”, dijo en ese momento el espacio ‘TardeAR’ de Telecinco.