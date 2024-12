Entre lágrimas, Alejandra Guzmán habla del luto que "me está forjando como persona"

Alejandra Guzmán habló por primera vez sobre el duelo que vive tras la muerte de su madre, la última gran diva del cine mexicano Silvia Pinal, quien murió el pasado 28 de noviembre a los 93 años.

Entre lagrimas, la cantante confesó en una entrevista con Alan Tacher para "Despierta América" que no siente dolor, sino orgullo por el beneficio que emocionalmente le está dejando este proceso.

"Es un llanto... no es de dolor, es un duelo, pero es un duelo que llevo con orgullo, es un luto que me está forjando como persona y como hija, y no le voy a fallar", expresó Guzmán.

HERENCIA

Sobre la herencia de la fenecida actriz, la intérprete de "Día de Suerte" admitió que no le interesa porque tiene su propia casa, aunque le comunicaron que ella recibiría una de las mansiones de su madre.

"Es lo que menos me importa, pero sí, en algún momento vamos a tener que leer el testamento, pues mi mamá tuvo y tiene muchísimas cosas que ha dejado, pero todo lo dejó súper organizado", explicó.

"Yo le presté una vez dinero para comprar su Teatro Silvia Pinal y ella me pagó con un apartamento que tengo por ahí. Y pues, todo lo que ella me dejó, qué padre que me lo haya dejado aunque yo no soy tan materialista", añadió.

Por otro lado, la artista reveló que fue ella quien llamó a su hija Frida Sofía para que pudiera despedirse de Silvia Pinal en su lecho de muerte.

"Sí, porque es su derecho y yo sé que ella la amaba con todo su corazón. Entonces, fue muy fuerte, nada más ella pudo lograr esa llamada, esa cercanía, ese momento que nunca voy a olvidar. En ese momento se olvidan las cosas que puedan ser lo que sea y no importan", señaló.