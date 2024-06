Justin Timberlake: criado por su madre, ex de Britney Spears, casado con Jessica Biel y seguido por millones

Justin Timberlake, arrestado el martes por la madrugada y acusado de conducir en estado de ebriedad en Long Island, Nueva York, creció en Tennessee, criado por su madre, Lynn Harless, a quien se le atribuye la acuñación del nombre NSYNC, y su padrastro, Paul Harless, director del coro de una iglesia bautista.

En 2012, Timberlake se casó con la actriz Jessica Biel. Tienen dos hijos juntos, Silas y Phineas.

En 2019, Timberlake se disculpó públicamente con Biel después de que se le viera de la mano de la actriz Alisha Wainwright.

Escribió en Instagram que “para mi familia siento que es importante abordar los rumores recientes que están lastimando a las personas que amo”.

En 2004 actuó con Janet Jackson durante el Super Bowl.

Parte de su coreografía incluyó un momento en el que Timberlake le agarró el pecho a ella. Se suponía que el movimiento revelaría tela adicional, pero en su lugar expuso el seno derecho de Jackson en uno de los fallos de vestuario más famosos de la televisión.

Jackson fue excluida una semana después de la transmisión de los Grammy, lo que provocó una protesta.

Timberlake apareció en el documental “Framing Britney Spears” de 2021, resultado del movimiento “Free Britney”. Elloss tuvieron una relación sentimental a inicios de la década del 2000.

Cuando terminaron, Timberlake se presentó a sí mismo como la víctima.

Spears se convirtió en objeto de una prensa mordaz, sufriendo las consecuencias de su publicidad.

Las memorias de Spears de 2023, “The Woman in Me”, dedican varios capítulos a su relación, incluidos detalles profundamente personales como un embarazo, un aborto y la dolorosa separación.

Timberlake, de 43 años, se encuentra en estos días en el foco mediático luego de su arresto, acusado de manejar ebrio.

Él se encuentra en libertad y su próxima cita en la corte está programada para el 26 de julio, según la oficina del fiscal de distrito del condado de Suffolk.

DE BOY BAND A R&B

Timberlake comenzó su carrera a los 12 años, protagonizando “The All-New Mickey Mouse Club” de Disney junto a su futura novia Britney Spears.

En 1995, se unió a una de las bandas de chicos más populares de todos los tiempos, NSYNC en la que fue una presencia destacada.

En 2000, el álbum de la banda “No Strings Attached” vendió más de 1,1 millones de copias en su primer día y más de 2,4 millones en su primera semana. Eso estableció un récord mundial durante más de una década.

Dos años más tarde la banda entró en una pausa que se volvió permanente. Timberlake comenzó entonces una exitosa carrera solista con éxitos como “SexyBack”, “What Goes Around... Comes Around” y “Suit &Tie”.

Su debut en solitario, el álbum galardonado con el Grammy “Justified”, fue seguido por otros álbumes de R&B y pop aclamados, incluyendo “FutureSex/LoveSounds” de 2006. No fue hasta que se adentró al folk con “Man of the Woods” de 2018 que la popularidad de Timberlake comenzó a flaquear.

En marzo, lanzó su primer álbum nuevo en seis años, el nostálgico “Everything I Thought It Was”, un regreso a su familiar sonido funk futurista.

En la pantalla y en el teatro

Timberlake ha protagonizado varias películas y es famoso por su papel de Sean Parker en la película ganadora del Oscar “The Social Network” (“La red social”) y por protagonizar con Mila Kunis la comedia romántica de 2011, “Friends with Benefits” (“Amigos con beneficios”). Desde 2016, ha tenido un papel protagónico en la franquicia animada “Trolls” como la voz de Branch.

Ha ganado 10 premios Grammy. En el 2017, fue nominado a un Oscar por su canción “Can’t Stop The Feeling!” de “Trolls”. Ha ganado cuatro premios Emmy por sus diversas contribuciones a “Saturday Night Live”.

En abril, Timberlake inició su gira mundial “The Forget Tomorrow”, que se extenderá hasta el 20 de diciembre. Está programado que se presente en Chicago el viernes antes de dirigirse al Madison Square Garden de Nueva York la próxima semana.