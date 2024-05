Exesposo de Carmen Villalobos dice pensó en el suicidio tras su separación de la actriz

En julio de 2022, Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo anunciaron su separación siendo uno de las parejas latinas más sólidas del entretenimiento tras 13 años juntos.

Ahora ambos están con una nueva pareja, pero para el actor colombiano la separación con Carmen Villalobos lo llevó a sufrir depresión y pensar en el suicidio, así lo confesó en una reciente entrevista para el programa “Se dice de mí”.

“Yo estaba muy perdido en ese momento y se me acabó el mundo, se me acabó mi vida porque esa era mi vida, tanto profesional como personal. No sabía de qué agarrarme, no tenía muchas herramientas, tenía muchos vacíos y llegó la depresión a mi vida porque tenía mucho miedo cómo iba a reaccionar el mundo”, dijo Caicedo.

Para el actor de 42 años, quien conoció a Villalobos en la telenovela “Nadie es eterno en el mundo” (2007), “esa oscuridad me llevó a pensar el suicidio, sobre todo porque no sabía de qué agarrarme. Fueron momentos muy difíciles”, expresó.

También aclaró que “nunca tendré nada malo que decir” sobre su relación con la protagonista de “Sin senos no hay paraíso” y “siempre va a haber un aprecio muy grande” hacia ella.