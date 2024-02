Madre de Víctor Pinales perdona a Gabriela Melo por no visitar su hijo

Ramona Espinal, madre de Víctor Pinales, quien murió la madrugada de este miércoles, dio a conocer que el humorista tuvo una hija y aseguró que es la presentadora, Gabriela Melo.

Al ser entrevistada por el periodista Gilbert Guzmán, de Telecentro, durante el velorio de su hijo, la madre de humorista expresó que Gabriel Melo no fue a verlo pero “ella la perdona”.

Espinal fue cuestionada sobre si Pinales dejó descendencia, la señora respondió: “Hay una hembra, Gabriela Melo, pero ella no fue a verlo. Ella trabaja en 'Activando la mañana', pero ella no fue lo fue a ver, no sé, Dios es que sabe por qué, pero yo la perdono”, dijo Ramona Espinal.

Ramona Espinal, madre de Víctor PinalesFuente externa

La mamá del actor dijo que su hijo no compartió con su nieta por la madre de esta, debido a que dejaron la relación sentimental.

Se recuerda que hace poco más de cinco meses el propio humorista confesó que tenía una hija, de la que supuestamente la madre de esta lo alejó cuando terminaron la relación sentimental.

Aunque Pinales no dio el nombre de su hija, aclaró que “ella sabe que es mi hija, lo que pasa es que no me quiere”, dijo el actor en una entrevista en “Politiqueando” con Manolo Ozuna y Anabell Alberto, colgada en la plataforma YouTube.

“La madre de esa niña, como yo que era un muchachón... llegó un momento en que yo dije: yo me voy, yo no puedo estar en esto y me fui”, explicó. “Y ese dolor hizo que ella me distanciara de esa niña, nunca me la dejó ver”.

Pinales contó que su hija después que creció fue quien lo buscó por Facebook luego que una amiga de su madre le hablara de él. En ese momento su hija le preguntó si era verdad que era su padre y él le confirmó que sí.

Tras ese momento se juntaron y hubo un acercamiento, sin embargo, contó que su hija dejó de hablarle. “A lo mejor ella no quiere que sepan que soy su papá”, expresó en la entrevista.

En la entrevista, Manolo Ozuna, amigo y compañero de estudios de Pinales, afirmó que la hija es “conocida” pero que no podía decir el nombre si su papá no lo decía.

Pinales aprovechó para enviarle un mensaje a su hija expresándole que quería acercarse a ella: “Yo soy el culpable de todo eso y por eso le pido perdón y le pido perdón a su madre, pero especialmente a ella porque yo quisiera por lo menos tener el privilegio de darle un abrazo y de recibir aunque sea una sonrisa de ella”.

El actor confesó que no había cosa más incómoda “que te pase por el lado y que no te mire y que no te salude”.

Ozuna entonces le preguntó si ellos se veían interdiario y el acto dijo que en realidad se veían casi a diario y que no recibía un saludo de su hija.

El deceso de Pinales se produjo luego de 19 días hospitalizado por problemas renales, según informó su amigo Juancito Rodríguez a LISTÍN DIARIO.