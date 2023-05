Emilio López es desvinculado de Politiqueando RD

El abogado Emilio López fue desvinculado del espacio digital “Politiqueando RD”, donde compartía set con Manolo Ozuna y Anabell Alberto, tras ser apresado por presuntamente agredir a su pareja, la presentadora Tamara Martínez, y ser denunciado en un programa radial por su suegra, de maltratar de manera física, psicológica y económica a Martínez durante su relación.

La información fue dada a conocer por Manolo Ozuna en el último video de la plataforma publicado este lunes, donde inició diciendo que estarían realizando cambios en el espacio y “desahogándose” sobre lo sucedido en los últimos días.

“Nuestro compañero Emilio ya no será parte de nosotros, no formara parte de nosotros, lo dejaremos libre para que él pueda con la bendición de Dios aclarar su proceso, que la verdad salga a la luz, la verdad, la que sea libremente, que se haga justicia, pero que sea una justicia sana”, dijo el también humorista.

Declaró que a pesar de las “presiones”, la desvinculación de López del espacio se debió a un asunto de prudencia porque, según entienden, “generaba ruido”.

“No por las presiones, que recibimos muchísima, sino por la prudencia de entender que generaba un ruido hasta tener la foto del compañero aquí, nosotros hemos quitado hasta la gráfica donde aparecía el compañero Emilio, tu subía cualquier cosa y era un ataque”, prosiguió Ozuna.

Asimismo, manifestó que el silencio que mantuvieron ante las denuncias y apresamiento de López la semana pasada, se debió también a la “prudencia, justa, humana y noble con su compañero”.

“Nosotros hemos estado esperando pacientemente, con un paciencia que podría parecer a veces un silencio injustificado, un silencio desesperante para algunos, pero la prudencia y lo justo, lo humano y lo noble, demandaba de esa actitud de nosotros para con el compañero Emilio López”, prosiguió.

Aclaró además, que como programa, no apoyan “ningún acto reñido con la ley, mucho menos violencia no solamente contra la mujer, contra ningún ser humano, contra ninguna persona”, pero que no podían tomar una acción precipitada, ni anticipada.

“Podría darse a entender que tú estás previamente condenando a una persona, no solamente a un compañero, tú estás condenando a alguien”, destacó.

Tanto el cómo Alberto resaltaron, de manera insistente, su voluntad de que se haga una justicia “justa” y se aclare el caso.

Medida de coerción

A Lopez se le conocerá medida de coerción este martes, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, quien está acusado de incurrir en violencia de género y agresión física contra su pareja sentimental, la comunicadora Tamara Martínez.

López fue apresado el pasado viernes luego de que Cesarina Piña, madre de la comunicadora Tamara Martínez, lo acusara de manera pública de maltratar a su hija de manera física, psicológica y económica durante los ocho años que llevan de relación, tiempo en el que se ha apropiado de todas sus propiedades y en el que la ha dejado “casi en la ruina”.

Mientras, López negó todas las acusaciones de su suegra, a quien señaló de ser la verdadera responsable de hacerle daño a Martínez y de no querer verlos juntos y quien supuestamente tiene prohibida la entrada a la casa de su hija y el abogado.