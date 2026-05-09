República Dominicana genera interés en streamers, youtubers y otros creadores de contenido de fama mundial

Speed, Araya Vlogs, Luisito Comunica, Plex, DJ Khaled y otros populares actores mundiales de las plataformas digitales han pisado territorio dominicano y en algunos casos han viajado sin mayores inconvenientes y otros han generado tremendo alboroto.

Estas figuras del mundo digital y de redes sociales dedican su contenido al real life, a grabar la cotidianidad en diferentes partes del mundo, conocer culturas y compartir con seguidores y personas.

Por lo general, muchos de ellos vienen a República Dominicana a disfrutar de las tradicionales calles de la Zona Colonial, la comida, la música, el arte, la belleza de nuestras playas y las historias en cada sonrisa de los nativos que te invitan a quedarte un ratito más.

SPEED: ENTRE ALGARABÍA Y POLÉMICA

El youtuber estadounidense Darren Jason Watkins Jr. Mejor conocido como Speed, está haciendo un tour por Latinoamérica desde el 2025.

Ya pasó por Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Panamá, Uruguay, Guatemala, Paraguay, Brasil, Bolivia y esta semana estuvo en República Dominicana.

En la tierra del merengue, pasó por la Zona Colonial, el barrio Capotillo (específicamente en la calle 42), el malecón capitalino y el estudio de Planeta Alofoke.

Disfrutó de la comida, habló español, jugó vitilla con David Ortiz, se lanzó por techos e hizo de su estadía toda una experiencia dinámica y eufórica como acostumbra el streamer, acompañado de varias personalidades dominicanas como Santiago Matías, Alofoke.

De este encuentro, surgió una gran polémica en torno a la veracidad de los números de audiencia alcanzados durante la visita del streamer estadounidense al reality "Planeta Alofoke".

La pantalla del reality mostró el miércoles un pico histórico de 1.9 millones de espectadores simultáneos, pero el jueves Speed afirmó que representantes de YouTube le informaron que su transmisión fue "boteada" (inflada artificialmente con espectadores falsos) y que la audiencia real fue de aproximadamente 300,000 personas.

Alofoke negó el uso de bots y atribuyó las declaraciones de Speed a un "tema de ego" por no aceptar que República Dominicana pudo darle esos números.

En represalia, el productor de "Planeta Alofoke" ordenó el viernes 8 de mayo borrar un mural callejero que se había pintado en honor a Speed en el sector capitalino de Cristo Rey.

Luisito Comunica (con la claqueta en manos) figura junto a Pato Safa, Nicole Quiñones y Joaquín Matamala en un descanso del rodaje de la película dominicana "Un gurú en el paraíso".

LUISITO COMUNICA, DE INCIDENTE EN EL METRO A PELÍCULA

El streamer mexicano Luisito Comunica se dedica a conocer países y publicar sus experiencias en redes sociales. Ya ha visitado más de 80 y vino en septiembre del 2024 cuando viajó a República Dominicana a documentar el destino en su canal de YouTube.

Durante su recorrido fue arrestado en el Metro de Santo Domingo el 10 de septiembre de 2024 por agentes del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro (CESMET) por grabar videos con fines comerciales dentro de los vagones y estaciones sin el permiso oficial requerido por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET).

Esa vez, Luisito calificó la intervención de las autoridades como "un poco brusca", mencionando que incluso algunos de sus acompañantes terminaron esposados.

El incidente se volvió viral rápidamente en redes sociales, pero no pasó a mayores porque OPRET explicó el proceso requerido para grabar con cámaras profesionales y no lo multó ni le presentó cargos.

Aunque vivió este inconveniente en el metro de Santo Domingo por grabar sin autorización en sus instalaciones, Luisito afirmó que le encantó el país y la calidez de los dominicanos, aunque expresó que las autoridades del orden fueron “bruscas” con él y su equipo. Visitó la Zona Colonial, el Faro a Colón, el barrio Gualey, entre otros sectores.

De nuevo Luisito Comunica se encuentra en territorio dominicano. Esta vez, el popular youtuber mexicano vino porque forma parte del elenco principal de la película dominicana "Un gurú en el paraíso", que se rueda en locaciones playeras, sobre todo en Punta Cana y Miches.

"Oficialmente comenzamos, primer día de rodaje de la película, claro que sí, Luisito, primer actor, el próximo Leo DiCaprio ante sus ojos", bromeó el influencer en un video visto en el Instagram Cinedominicanoreporte.

Luego agregó: "Fuera de broma estoy bien emocionado, va a ser un trabajo intenso, van a ser unas seis semanas más o menos. Es un equipo grande como de unas 100 personas. Va tan intenso, va a estar intenso, pero va a estar súper, súper chingón".

Araya Vlogs, reconocido creador de contenido, exploró la República Dominicana a principios de 2026, destacando por comer sancocho de siete carnes, visitar Samaná y Santo Domingo, y vivir una experiencia intensa de "tigueraje" local.

ARAYA VLOGS, ENTRE HAITÍ Y REPÚBLICA DOMINICANA

Christopher Araya Jiménez es un destacado YouTuber costarricense de 25 años conocido por sus blogs de viajes, explorando lugares exóticos, comidas raras y experiencias culturales.

En su trayectoria ha visitado más de 30 países y cuenta con más de 3.5 millones de suscriptores en YouTube.

En febrero visitó la República Dominicana. Recorrió Samaná y comió sancocho, visitó Santo Domingo, su metro, el teleférico junto a sus fanáticos.

Algo que le llamó mucho la atención y resaltó en su video es la cantidad de motoristas que transitan sin casco en el país.

Su visita se vio atomizada por la manera en que Araya hizo su cobertura de la relación entre República Dominicana y Haití, pues muchos dominicanos entendieron que su contenido era sesgado o incompleto.

Usuarios dominicanos criticaron que el youtuber presentara a Haití únicamente como una víctima de la geografía y la política, sin profundizar en la presión migratoria y económica que esto supone para República Dominicana.

Incluso, creadores dominicanos como RDJavi participaron de la polémica, argumentando que el joven costarricense simplificó una historia compleja de siglos en un video de pocos minutos, lo que refuerza el estigma que sobre el alegado "racismo" en la isla se enarbola a nivel internacional sin entender las dinámicas locales de soberanía y de las idiosincrasias de ambos pueblos.

Aitana y Plex se han visto compartiendo en varios lugares.

plex EN PURO AMOR

El YouTuber español Daniel Alonso Agúndez es uno de los blogueros más influyentes de España por su conocida “vuelta al mundo” y su mediática relación con la cantante Aitana, que inició a mediados del año pasado.

En abril de 2025, Daniel conoció al país del larimar en su descanso de “la vuelta al mundo”. En estas vacaciones conoció la capital dominicana con el streamer local RDJavi, donde comieron y planearon visitar el malecón de Santo Domingo.

Aunque lo más llamativo de su viaje fueron sus amistades, en las que se encontraba su actual pareja, Aitana, cuando aún no habían confirmado su relación.

Dj Khaled regresó a República Dominicana para recibir el 2025 junto a su familia.Foto: Instagram

dj khaled

El rapero y DJ estadounidense de origen palestino Khaled Mohamed Khaled, conocido por su nombre artístico DJ Khaled, ha consolidado su amor por República Dominicana en sus recientes visitas entre 2024 y 2026, declarándose "dominicano" mientras vacacionaba con su familia.

Durante su estancia, ha celebrado Año Nuevo, disfrutó de Playa Grande, Río San Juan, jugó golf, bailó bachata, escuchó merengue y visitó Casa de Campo. Se ha autodenominado "Dominicano Bugal Bugal" y "adoptado" por el país; incluso fue nombrado "Hijo Adoptivo" de Río San Juan por el alcalde Lenin Melo.

Disfrutó de la gastronomía local, paseos en bote, tabaco y música criolla. Ha sugerido trabajar en nueva música inspirada en sus visitas al país por la inspiración que le genera República Dominicana.