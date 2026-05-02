Maroon 5 rompió racha de ausencia en RD con concierto a casa llena después de 16 años
Rompiendo una racha de ausencia de 16 años, Maroon 5 inició su concierto en el anfiteatro de Altos de Chavón a las 9:30 de la noche con un lleno total, que incluyó a un público diverso con notable presencia de extranjeros provenientes de países como Estados Unidos, Argentina, Chile, Canadá, así como de Europa y Asia.
Durante casi dos horas de espectáculo, producido por Saymon Díaz y SD Concerts, la banda de rock ofreció un show cargado de energía, en el que el público se mostró altamente receptivo, coreando sus éxitos de principio a fin, .
El vocalista de la agrupación, Adam Levine, agradeció en varias oportunidades el cariño de los presentes, consolidando una noche memorable tanto por la conexión artista–público como por el nivel internacional del evento.
Los miles de espectadores cantaron a todo pulmón temas como "Harder", "Lucky strike", "This love", "Stereo hearts", "Animals", "One more night", "Misery", "Sunday morning", "Heavy", "Won't go home without you", "Memories", "She will", "Maps", "Love somebody", "Don't wanna know", "What lovers do", "Makes me wonder", "Girls like you", "Jagger", "Payphone" y "Sugar".
Esta es la segunda vez que el grupo se presenta en territorio dominicano. En 2010, Adam Levine, James Valentine, Matt Flynn y Jesse Carmichael se presentaron por primera vez en el Estadio Olímpico.
Maroon 5 canceló sus presentaciones en Santo Domingo y Punta Cana en el año 2022. Y, en 2017, también tuvo que anular su presentación en el Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana ante la entrada del huracán Irma a territorio dominicano.