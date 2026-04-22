El público desborda el Parque Colón para acompañar a Manerra en su gira "Tierra bendita"

El histórico parque Colón de la Zona Colonial de Santo Domingo fue escenario de un viaje musical a través del repertorio de Manerra. En solo minutos se agotaron los asientos y cientos de personas se quedaron de pie para unirse a esta noche que superó las expectativas del cantautor.

"Cantar aquí es algo que nos llena de emoción el corazón, un sueño que se hizo realidad, una ilusión que se materializó. Es un momento surreal cantar ¨Bachata Colonial¨ justo aquí, 7 años después en este lugar tan especial al lado de la Catedral, donde todo comenzó. Estamos felices de estar frente al mejor público del mundo, los amo", expresó Manerra visiblemente emocionado.

Junto a su banda llenaron los aires de alegría y puro amor la noche del domingo 19 de abril en un escenario lleno de historia en el epicentro del nuevo mundo.

La lluvia no impidió que cientos de personas bailaran y corearan las canciones de Manerra, creando así una atmósfera de complicidad inigualable al momento de interpretar su emblemática "Bachata Colonial".

Manerra se encuentra en medio de su tour "Tierra Bendita" y sigue recorriendo el país llevando sus canciones con su estilo y cercanía a su público.