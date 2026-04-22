Elena Rose, la venezolana que dejó el periodismo y consolida su carrera musical debutará en RD

De componer para otros cantantes a ser una voz nominada a los Grammys, Elena Rose va construyendo un nombre sólido en la música latina, generando fidelidad en públicos de diferentes países como República Dominicana que la recibirá este sábado 25 de abril en el hotel Jaragua.

La compositora y cantante venezolana-estadounidense empezó prácticamente desde cero. Nacida en Miami, dejó la tierra natal de sus padres venezolanos ante la crisis políticas y abandonó su carrera en periodismo para mirar hacia otro horizonte.

Andrea Elena Mangiamarchi, su verdadero nombre, creció en un hogar donde la música era "como respirar". Tras pasar su adolescencia entre Venezuela y Estados Unidos, la música la fue envolviendo.

Para lograr sus sueños, en 2019 empezó a cantar para bares de Miami (etapa que le gustó), pero sus letras le concedieron la entrada al circuito musical latino.

"En realidad, yo comencé cantando en bares y desde muy pequeña fue un sueño para mí poder ser cantante, poder expresarme desde la música”, dijo en una entrevista con Rolling Stone en Español.

Sin embargo, las primeras puertas grandes se le abrieron como compositora y llegó el éxito de Becky G y Karol G, "Mamiii". También prestó su pluma en "Tatto remix" de Camilo y Rauw Alejandro, así como "Pa' que" de la cantante y actriz JLo junto a Maluma.

Video VIDEO OFICIAL. ELENA ROSE - "ME LO MEREZCO".



EL SALTO A LA INTERPRETACIÓN

Aunque su éxito inicial llegó desde la sombra, escribiendo hits para figuras como Becky G, Sebastián Yatra o Rauw Alejandro, en 2020 decidió dar el paso al frente con su sencillo "Sandunga".

Según relató para MegaStar, la transición fue natural a la voz dentro de su corazón: "La composición fue algo que me encontró".

Esta evolución ha cambiado su perspectiva creativa. “Ahora pienso mucho cuál es el mensaje que la gente quiere escuchar”, confesó a Rolling Stone, destacando que se siente una "mensajera de amor" y una "agente de la luz".

VIDA PERSONAL

A medida que crece su popularidad, la prensa del corazón mira hacia ella. Elena Rose está enamorada, tiene una relación estable con el vocalista de la agrupación Rawayana, Beto Montenegro.

El también venezolano y la cantante hicieron público su noviazgo a finales de 2025 y Rose habla de sus emociones por él abiertamente en entrevistas.

En la entrevista concedida a Rolling Stone en Español, la artista también enfatizó la importancia de conectar con su identidad: “Honrar la cultura, el folclor, las mujeres que admiro y abrazar esos momentos que me inspiraron tanto... Ahora que probablemente muchas niñas venezolanas están lejos de su país, con mi música pueden crear vínculos con su mamá, tía, abuela y su patria”.

Espiritualidad de la cantante

Para Elena Rose, la espiritualidad es inseparable de su arte. En su reciente paso por los estudios de MegaStar, la intérprete de "Me lo merezco" afirmó: “Si tú hablas conmigo, en algún momento va a salir Dios en la conversación, porque es mi compositor favorito, mi creativo favorito, mi músico favorito y mi amigo”.

Explica que no va a la iglesia, no se siente cómoda con esa expresión de espiritualidad, pero entiende que es portadora de un mensaje de luz, sea Dios o la energía que la impulsa a creer en una fuerza superior que guía sus pasos.

Esa misma gratitud la acompaña al recordar los momentos en que comenzó a notar el impacto de su trabajo.

Durante su charla en el podcast de Rolling Stone, recordó una anécdota especial en Miami: "Invité a mi mamá y a mi hermana a comer en un sitio de comida venezolana... Habrán sonado como 11 canciones en el playlist y todas las había escrito yo. Para mí ese momento fue como 'ok, estamos haciendo cosas'".

Rose rechaza la idea de la "estrella solitaria". Ante la pregunta sobre su equipo de trabajo, es enfática: "Ninguno trabaja para mí, todos trabajan conmigo. Sola no se llega a nada; lo más importante es el equipo que tienes detrás”.

Video VIDEO OFICIAL. Alejandro Sanz, ELENA ROSE - "Rimowa"



Con una colaboración recién estrenada junto a Alejandro Sanz ("Rimowa") y su reciente éxito en los Latin Grammys, Elena Rose llega a la República Dominicana en el Teatro Fiesta en un momento activo de su carrera artística.

Además de "Me lo merezco", considerada un himno de amor propio y resiliencia, su fanaticada local espera por temas como "OrióN" (que grabó junto a Boza), "La ducha", "Pimienta", "Tututú" y "Bayamón".