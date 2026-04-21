Karol G se presentará el 19 de febrero de 2027 en el Estadio Olímpico

Karol G regresará a República Dominicana, según reveló este martes a través de su página oficial.

La cantante colombiana confirmó que se presentará el 19 de febrero de 2027 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, en Santo Domingo, con su gira "Viajando por el mundo, TropiTour", bajo la producción de Gamal Haché.

El lunes, los fanáticos de "La Bichota" captaron algunas vallas colocadas en distintos puntos de la capital dominicana con la misma frase que utilizó en el cierre de su actuación en el Festival de Coachella para anunciar su nueva gira: "Nos vamos de tour".

En su cuenta de Instagram, Karol publicó un audiovisual donde aparece subiendo la escenografía del espectáculo a la parte trasera de un camión de carga.

La artista emprenderá un recorrido mundial luego de su más reciente producción, ‘Tropicoqueta’.

El periplo también incluye a Puerto Rico, Estados Unidos, España, Francia, Polonia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Portugal, Chile, Argentina, Brasil, México, Costa Rica, Colombia, Canadá, Ecuador y Perú.