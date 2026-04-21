"Cultura pop": un junte de amargue y energía en Hard Rock Café Santo Domingo

Una oda a canciones icónicas que marcaron la historia dominicana con bandas nacionales es el concepto del nuevo proyecto del cantautor Pavel Núñez denominado “Cultura pop”, que iniciará con un concierto este viernes 24 de abril en Hard Rock Café Santo Domingo, donde confluirán en escena las agrupaciones El Corredor de la 27 y Transfusión.

En visita a Listín Diario, el cantante Pavel Núñez y el músico Rigoberto Zapata explicaron en qué consiste esta colaboración, cómo ha sido el relanzamiento de Transfusión y las ganas que tienen de compartir con el público.

Pavel explicó que “Cultura pop” es una “sombrilla”, un espacio musical para despertar la nostalgia colectiva al escuchar las canciones que se volvieron himnos en la mente de sus fanáticos.

El Corredor de la 27 y Transfusión solo es la perilla de la puerta para continuar con otras bandas y cantantes que quieran compartir en el escenario.

En el caso de Transfusión y El Corredor de la 27, Pavel dijo que esta colaboración es posible gracias a la amistad que mantiene con los miembros del grupo, en especial con el vocalista Héctor Aníbal.

“Yo soy compadre de Héctor; nosotros hablamos todos los días. Nació con Héctor y yo hablando disparate. Y de ese junte, en un barbecue, llegó la idea de este concierto. Porque empezamos a hablar, hicimos una lluvia de ideas. Y en un momento yo le dije: - Héctor, pero vamos a hacer este concierto y vamos a crear una sombrilla para que ya, bajo la sombrilla de cultura pop, esto pueda ser algo que se pueda replicar”, explicó Pavel.

RETOMA LA MÚSICA

Rigoberto Zapata, uno de los fundadores de Transfusión, detalló que reconectar con los oyentes de sus canciones es bonito después de tanto tiempo, a la vez que esperan conquistar nuevo público.

Recordó las ventas y éxitos de los 90 y la acogida que están teniendo con su nuevo sencillo “Vamos a fluir”, una propuesta renovada sin perder la esencia que les convirtió en referentes del reggae fusión en República Dominicana.

“Decidimos juntarnos de nuevo, quizás por el hambre que teníamos de hacer buenas canciones otra vez. Sony, al oír que nosotros estábamos ya de nuevo, decidió sacar el álbum de nosotros que no estaba disponible en las redes”, sostuvo Rigoberto.

La canción “Vamos a fluir” relata la historia de un hombre que, estando enamorado, decide no forzar los sentimientos ni las circunstancias, dejando que las cosas pasen cuando tengan que pasar.

Transfusión tenía más de dos décadas sin lanzar material inédito. Además de Héctor Aníbal Estrella y Rigo Zapata (fundador, director y bajista), la banda la integran Alfio Lora (tecladista y productor) y Jean Pimentel (baterista y coproductor).

RECONOCIMIENTO

Pavel dijo que no podía estar en una entrevista sin reconocer a sus camaradas en el camino de la música, que siempre le acompaña y estarán presente en el concierto en Hard Rock ante un público que lo conoce desde “Paso a Paso” , “Te di”, “Viene gente”, “Bethania”, “Canción de cuna para mi abuela”, “Dime si lo ves” y muchas más.

“Yo siempre menciono a mis colaboradores y a mis hermanos, porque son mis hermanos de viaje; han tenido la deferencia de mantenerse conmigo 26 años ininterrumpidos. Y obviamente, ¿cómo no mencionar a Luis Payán, a Guy Frómeta, a David Vázquez, a Félix Antuna (El Abuelo), que siempre que puedo lo menciono. Y yo, como bien también propones, le exhorto a todos que no se pierdan este concierto, que va a estar lleno de canciones coloridas de ambos proyectos”, manifestó Pavel.

El cantante de “Te di” dijo que la combinación será interesante para el público “con una copa de vino en la mano”: las canciones De Corredor de la 27 más melancólicas y Transfusión con sus melodías más enérgicas, “un junte del amargue y la energía”.