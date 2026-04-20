Laura Pausini regaña al público de la primera fila: “Pagan mucho, pero no se saben mis canciones”

“Tengo que pararme, disculpen”, así detuvo Laura Pausini su concierto en el recinto Arena 1 de la Costa Verde, en San Miguel, Lima, tomando por sorpresa a la fanaticada peruana que esperó dos años para verla una vez más.

Mientras interpretaba el tema "Ángeles caídos", la artista italiana notó que, a diferencia de las demás zonas, el público de la primera fila permanecía en silencio, lo que le generó molestía. Por esto, pidió al camarógrafo que captara la reacción de otros asistentes.

"Pagan mucho, pero no saben mis canciones", reclamó ante aproximadamente 15 mil personas. "Disculpen, ¿quién es la persona que está mostrando (grabando) a la gente? ¿Tú? Señor, necesita ir más allá porque la primera fila paga mucho, pero no saben mis canciones", reiteró.

“He averiguado, he mirado allí. Allá cantan todos y aquí en la primera fila no cantan”, recalcó.

Asimismo, exhortó que al menos disimularan un poco y "movieran los labios". El momento provocó los aplausos de algunos presentes, aunque otros consideraron que la actitud de la cantante fue exagerada.

Los precios de las boletas para el espectáculo, que forma parte de la gira "Yo Canto World Tour", eran de 189 dólares (Platinum), 130 dólares (VIP) y 72 dólares (General), según AP Noticias Perú.