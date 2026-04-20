Andrés Cepeda cantará en Hard Rock Café Santo Domingo para oyentes de emisoras Estrella 90 y Suave 107

El Grupo Medrano, a nombre de sus emisoras Estrella 90 en Santo Domingo y Suave 107 en Santiago, anunció la presentación del cantautor colombiano Andrés Cepeda, en exclusiva para los oyentes de ambas estaciones de música romántica.

Para este encuentro íntimo con las mejores canciones de Cepeda, no hay boletas a la venta. Los oyentes y fans del artista deben inscribirse en el Instagram @estrella90fm, para poder disfrutar de esta experiencia.

La presentación acústica de Andrés Cepeda será el próximo miércoles 29 de abril en Hard Rock Café de Santo Domingo a las 9:00 de la noche, donde el artista complacerá a sus seguidores con sus grandes éxitos como “Besos Usados”, “Tengo Ganas”, “Día tras día”, “Un Ratito”, “Lo mejor que hay en mi vida” y “Te voy a amar”, además de sus nuevas canciones.

A lo largo de su trayectoria, Andrés Cepeda ha realizado colaboraciones con artistas de la talla de Ricardo Montaner, Rosana, Fonseca, Jorge Celedón, Kany García, Sebastián Yatra, Fanny Lu, Jesse & Joy, Morat, Maluma, Reik, Luis Fonsi y Pavel Núñez, entre otros.

Por sus ventas, el cantautor ha ganado varios Discos de Oro: En 2005 por el álbum “Para amarte mejor”, en 2008 Disco de Oro y Platino por “Día tras día”, y en 2012, igual de Oro y Platino por el disco “Lo mejor que hay en mi vida”.

En 2009, Andrés Cepeda es nominado en tres de las categorías más importantes de los codiciados premios Latin Grammy: Canción del Año, Álbum del Año y Mejor Álbum Vocal Pop Masculino.

El cantante, compositor y actor colombiano cuenta con una gran legión de seguidores en todo el mundo. Ha vendido más de 15 millones de copias de sus discos y ha realizado conciertos en una infinidad de países como Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Inglaterra, Italia y Egipto. Además se ha convertido en un ídolo en los países de Latinoamérica como Venezuela, Ecuador, República Dominicana y por supuesto, su amada Colombia.