Alejandro Sanz le rinde homenaje a las víctimas de Jet Set durante su concierto en Nueva Jersey

El cantautor español Alejandro Sanz se presentó la noche de este sábado en el Prudential Center, en Nueva Jersey, con su gira por Estados Unidos “¿Y ahora qué?”, bajo la producción de CMN Events.

Durante la presentación, Sanz dedicó una canción a las 236 víctimas mortales del colapso del techo de la discoteca Jet Set, donde fallecieron sus compadres, Eduardo Grullón y Jhoanna Grullón.

“En República Dominicana se me quedó el corazón. Me encantaría que hoy estuviera aquí conmigo mi hermano…”, expresó Sanz sobre el escenario ante miles de espectadores.

El artista señaló la importancia de los dominicanos en su vida, destacando a los dos que forman parte de su banda: los cantantes Chris Hierro y Karina Pasian.

“Pero sé que la esencia, tanto de Karina como de Chris, representan esa isla como no hay manera”, afirmó.

“Así que esta va por aquellos, por aquellos 220”, indicó.