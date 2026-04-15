Ticketmaster y Live Nation tenían un monopolio anticompetitivo sobre los grandes recintos para conciertos, según jurado

Un jurado ha determinado que el gigante de los conciertos Live Nation y su filial Ticketmaster tenían un monopolio perjudicial sobre los grandes recintos para conciertos, lo que le ha supuesto una pérdida a la compañía en una demanda interpuesta por decenas de estados estadounidenses.

Un jurado federal de Manhattan deliberó durante cuatro días antes de llegar a su veredicto el miércoles en este caso tan seguido, que otorgó a los fanáticos el equivalente a un pase entre bastidores para una industria que domina el entretenimiento en vivo en los Estados Unidos y más allá.

Al finalizar la audiencia, el juez ordenó a los abogados de ambas partes que se reunieran entre sí y con los Estados Unidos para elaborar una carta conjunta que propusiera un calendario para las mociones y la forma en que se desarrollaría la fase de resolución de conflictos. Les indicó que debían entregarla a finales de la próxima semana.

Live Nation Entertainment posee, opera, controla la programación o tiene participación accionaria en cientos de recintos. Su filial Ticketmaster es ampliamente considerada la mayor empresa de venta de entradas para eventos en vivo del mundo. Sus abogados no hicieron comentarios de inmediato al salir del juzgado, pero anunciaron que se emitiría un comunicado en breve.

La demanda civil, inicialmente encabezada por el gobierno federal de Estados Unidos, acusaba a Live Nation de utilizar su influencia para sofocar la competencia, impidiendo, por ejemplo, que los recintos utilizaran múltiples vendedores de entradas.

“Es hora de que rindan cuentas”, dijo Jeffrey Kessler, abogado de los estados, en su alegato final, calificando a Live Nation de “matón monopolista” que hizo subir los precios para los compradores de entradas.

Live Nation insistió en que no es un monopolio, afirmando que los artistas, los equipos deportivos y los recintos deciden los precios y las prácticas de venta de entradas. Un abogado de la compañía insistió en que su tamaño era simplemente resultado de la excelencia y el esfuerzo invertidos.

“Success no contraviene las leyes antimonopolio de Estados Unidos”, afirmó el abogado David Marriott en su alegato final.

Ticketmaster se fundó en 1976 y se fusionó con Live Nation en 2010. Según Kessler, la compañía ahora controla el 86% del mercado de conciertos y el 73% del mercado total si se incluyen los eventos deportivos.

Ticketmaster lleva mucho tiempo siendo objeto de la ira de los fans y de algunos artistas. Los titanes del grunge, Pearl Jam, se enfrentaron a la empresa en la década de 1990, llegando incluso a presentar una denuncia antimonopolio ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que en aquel entonces decidió no iniciar un proceso judicial.

Décadas después, el Departamento de Justicia, junto con decenas de estados, presentó la demanda actual durante la administración del expresidente demócrata Joe Biden. Días después de iniciado el juicio , la administración del presidente republicano Donald Trump anunció que llegaría a un acuerdo con Live Nation.

El acuerdo incluía un tope a las tarifas de servicio en algunos anfiteatros, además de nuevas opciones de venta de entradas para promotores y recintos, lo que potencialmente les permitiría, pero no les obligaría, a abrir sus puertas a competidores de Ticketmaster como SeatGeek o AXS. Sin embargo, el acuerdo no obliga a Live Nation a separarse de Ticketmaster.

Unos pocos estados se sumaron al acuerdo . Pero más de 30 siguieron adelante con el juicio, argumentando que el gobierno federal no había obtenido suficientes concesiones de Live Nation.

El juicio llevó al director ejecutivo de Live Nation, Michael Rapino, al estrado de los testigos , donde fue interrogado sobre asuntos que incluyen el fiasco de la venta de entradas para el concierto de Taylor Swift en 2022. Rapino culpó a un ciberataque.

Durante el proceso también se emitieron mensajes internos de un ejecutivo de Live Nation en los que calificaba algunos precios de "escandalosos", llamaba a los clientes "tan estúpidos" y se jactaba de que la empresa los estaba "robando a manos llenas". El ejecutivo, Benjamin Baker, se disculpó públicamente y declaró que los mensajes eran "muy inmaduros e inaceptables".